Rade Bogdanović žestoko je kritikovao Dragan Stojkovića Piksija zbog toga što je odlučio da napusti reprezentaciju Srbije i da ode posle debakla protiv Albanije, smatra da se to tako ne radi.

Izvor: Printscreen/Prva TV/MN Press

Srbija je na dva poslednja meča primila šest golova, izgubila od Engleske i Albanije i sada ima jako male šanse da prođe na Svhetsko prvenstvo. Posle poraza u Leskovcu je Dragan Stojković podneo ostavku, a o svemu što se dešavalo pričao je Rade Bogdanović. Žestoko je kritikovao Piksija zbog načina odlaska, tvrdi da je tako ponizio sve i da se takve stvari rade drugačije. Analizirao je sve što je vidio.

"Bio sam siguran da ćemo dobiti, ne zato što imamo dobar tim, nego zato što pojedinci mogu da odluče meč. Juče ni individualno nisu mogli da riješe. Albanija je kompaktna i dobro organizovana ekipa koja nema izrazito dobre pojedince, ali kao tim djeluju uigrano i sportski moram da im čestitam na pobjedi", počeo je Bogdanović izlaganje gostujući na "TV Prva"

Prema njegovim riječima poraz nije nikakvo iznenađenje i to je moglo da se vidi već duže vrijeme.

"Mi smo u ovu situaciju došli dugogodišnjim predanim neradom i to nije iznenađenje za ljude koji prate fudbalsku selekciju našu. Mi već jako dug period igramo loše. To je već bilo evidentno na Svjetskom prvenstvu, do današnjeg dana. Zašto igramo tako loše i zašto selektor nije napravio sistem igre, a imao je dosta vremena. Ni jedan selektor u istoriji sprskog sporta, ne fudbala, nije imao veću podršku u svim segmentima. Počevši od politike, finansijske potpore, funkcionisanju saveza. Imamo selektora koji, kako da kažem, ne podnosi kritiku, ali mora da shvati da je njegova plata u FSS bila plata od 70 hirurga sa prve hirurške u Kliničkom centru. Ta prva hirurška je sinonim za kvalitet. Zato je podložan za kritiku. Vidjeli smo da nije našao odgovarajuću taktiku, to jeste način igre na svim kvalifikacionim mečevima, uključujući i Svetsko i Evropsko prvenstvo. Mnogo je mijenjao, prošlo je toliko fudbalera kroz reprezentaciju, neke sam i zaboravio. Moralo je to da dovede do ovog rezultata protiv Albanije, to je rezultat velikog nerada u Savezu."

"Piksi - katastrofa"

Dobio je pitanje u vezi sa greškama koje je Piksi pravio protiv Albanije i obrazložio je detaljnije sve to.

"Priprema utakmice je katastrofalno loša, on to ne zna. Samo vođenje je takođe bilo katastrofalno. Reći ću par primjera, vi dovodite igrače prvi put u selekciju i počinje od prvog minuta. On se još nije adaptirao. Između ostalog Aleksandar Stanković koji je sada bio na meču, bilo je drugih u prošlim mečevima. Pričao sam već da Piksi nije napravio okosnicu tima. Lakše mu je da vlada kada su nesigurni. Mi imamo najbolje golmane u Evropi, to potpisujem. Petrović, Rajković, Milinković-Savić, defanzivna linija je jako dobro. Meni je žao, ali ne krivim fudbalere. Ne da im povlađujem jer sam igrao fudbal, nego su oni loše vođeni. Došli smo u situaciji da je Filip Kostić pre dve i po godine proglašen za najboljeg u Ligi Evrope, osvojio je titulu sa Frankfurtom, stavljen u idealnih 11. On ne liči na sebe. Meni su se smejali. Što mama sina jedinca može da upropasti i trener igrača, to nikada niste vidjeli niti ćete vidjeti."

Nastavio je da priča o svemu tome u istom dahu i da pojašnjava sve.

"Problem selektora, ako je podnio ostavku, problem je nastupio posle prve godine ugovora. Osilio se. Ima ta naša poslovica, kada hoćete nekome da poželite loše, kažete mu 'dabogda se osilio'. Postao je vladar FSS, ušao u sve moguće pore u Savezu, nije se koncentrisao na mestu selektora i zato je došlo do svega. Kada je došao na mjesto selektora, prvi sam rekao da je to dobro, jer smo ušli u fazu u kojoj smo sada. Mitrović promašio penal, Tumbaković nije imao sreće, sve se namjestilo i očekivali smo jedno fudbalsko ime, što on jeste. Nema trenersko iskustvo, napravio je u Kini i Japanu i tamo su nižerazredne lige. Doveli su ga, sve je funkcionisalo dobro dok on nije zasjeo u svoju busiju i počeo da radi šta hoće. Javnost nije obaviještena, on je to dobro držao pod kontrolom, novinari ne pitaju određena pitanja."

"Sujeta i plata od 11 miliona eura"

Izvor: Printscreen/Prva TV

Nije nikakva Tajna da Rade kritikuje Piksija, često je to radio po raznim gostovanjima i televizijama.

"Kakvog sluha za moje kritike? Nisam gostovao na RTS-u dugo, pričao sam ženi koja je bila u kuhinji. Govorim da ne mogu Vlahović i Mitrović zajedno da igraju, to su dva igrača skoro istih fudbalskih kvaliteta, mislim na način igre. Vlahović ima 25 godina, u punoj snazi, Mitrović je izabrao novac i otišao tamo. Poštujem to, ali tamo nema intenzitet ni takmičarski karakter. Muči se, nije spreman fizički. Da me poslušao, ali nema on šta da sluša malog analitičara. Jedna mala digresija na to koliko slušaju. Kada kroz život putujete sa sujetom, kad-tad će vam doći glave. Nije mnoge stvari ispoštovao u fudbalskom smislu, mijenjao golmana pred Svetsko prvenstvo. Uništili smo Dušana Tadića, najboljeg plejmejkera i igrača. Kada ste selektor, predstavljate suverenu državu koja ima tradiciju. Morate da poštujete te navijače, da poštujete novinare. U ovoj svjetskoj žabokrečini, pustite nas da razmišljamo bar o fudbalu i nemojte se ljutiti što naglas razmišljamo o fudbalu.

Pričao je o plati selektora i o kritikama koje nije prihvatao.

"Iza svake svoje kritike stojim, uvjek sam obrazložio to činjenicama i argumentima, kada činjenice govore i Bogovi ćute. Kritikom sam htjeo da zaštitim prije svega sebe kao ličnost, građanina, da zaštitim fudbalsku Srbiju, struku novinarsku od njegovih moglo bi se reći jako primitivnih odgovora i pitanja i obraćanja koja je imao na konferencijama i u normalnoj komunikaciji. Moram da kažem nažalost, to je činjenica, da se izgubio u vremenu i prostoru. Njegov dolazak je donio osveženje koje je kratko trajalo. Niko ga živ na kugli zemaljskoj ne bi pustio četiri i po godine da uzme platu od 11 miliona eura u FSS, a da ne napravi rezultat. Imao je veliku sreću da su neki mislili da može, sada imamo novo poglavlje.

"Smiješno mi je da gledam Mitrovića"

Aleksandar Mitrović bio je iznenađen kada je tokom meča sa Albanijom vidio da treba da izađe iz igre...

"Meni je Mitrovića bilo smiješno da gledam. Igrao sam centarfora i kada hoćete stražnjicu da sklonite od centralnih bekova, onda idete na krilnu poziciju, da organizujete igru. Mi smo imali sistemski problem, sistemski su izgubila zbog apsolutno loše taktike. Mogu da kažem i ozbiljnog fudbalskog selektorskog neznanja, loše pripreme utakmice. Naša djeca znaj uda igraju fudbal. Imate Živkovića koji igra desno krilo, nižeg rasta, on je za kratke deonice, da centrira, on tri i po godine igra po cijeloj strani. Od njega napraviše dugoprugaša. Kao kada sprintera pravite da trči maraton. Tu je suštinski jedan o problema, njegova pozicija. Pričao sam već o Kostiću. Naši igrači su kvalitetni, da nisu, ne bi igrali u ozbiljnim ligama. Ne može niko da kaže da ne znaju. Gledao sam utakmicu dva puta, znao sam da gostujem i da će biti priče narednih dana. Nije bilo želje ni volje, možda su ga negdje u periferiji mozga i igrači pustili niz vodu. Kada igraču koji treba da nosi broj 10, a na konferenciji mu kažete da nikada neće biti kao Piksi. Onda shvatite da on još igra fudbal, da nije prestao da igra, zaljubljen u sebe, to je teško na duge staze. Fudbaleri su pokvareni roba, kvarljiva. Bio sam fudbaler, mogu i za sebe da kažem da sam bio pokvaren, kada vidim sa druge strane šta mi se nalazi."

Upitan je za drugo poluvreme i izmjene koje je Piksi pravio sa debitantima.

"Htio je da napravi izmjene, da kada za pet godina bude sa svojim novinarima i biografima i pričao priče i bajke, pričaće da je Kostovu dao šansu. Ne kažem da ne treba, mali je talentovan, ali je breme ovog meča moralo da bude na iskusnim igračima. Još jedna evidentna situacija, pratim savez od 1992. godine. Postali smo pijaca, kao čuvene velike spoljnotrgovinske firme. Vidite upliv menadžera. Dok sam bio na RTS-u, zvao sam u studio. Volim dijalog, da ukrstim mišljenje, da kažem da se izvinjavam kada pogriješim."

"Piksija neka je sramota"

Piksi je posle poraza od Albanije podnio ostavku i rekao da neće biti u avionu za Andoru. Rade smatra da je to poniženje.

"Sramota. To je sramota. To je sramota, nije čudna odluka, to je sramota. Ostaviti prvo matematički još šanse postoje, ako si već bio toliko sa tom grupom. Idi protiv Andore, završiš još dvije utakmice i odeš kao gospodin. To je sramota, izdaja, vrsta prepotencije. Svih ovih godina sam pratio i analizirao i govorio, da ne može selektor da kaže da nas je odveo na Evropsko i Svetsko prvenstvo. Koga si ti odveo? Ili odvešću vas. Stani, pa ti si selektor. Moraš da imaš respekt i poštovanje prema ljudima koji su te doveli i vratili iz anonimnosti", zaključio je Bogdanović.