Dragan Stojković Piksi je povisio ton tokom ponoćnog obraćanja kada je podnio ostavku na mjesto selektora Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku posle poraza od Albanije (0:1) u Leskovcu i uopšte mu nije bio problem da govori na ovu temu. Objasnio je da su ga mediji duže čekali jer je imao razgovor sa Draganom Džajićem i Brankom Radujkom iz FSS, da je njima podneo ostavku i da je na njima da je prihvate, tako da mu nije predstavljalo problem što se prvo pitanje na konferenciji za medije odnosilo baš na to.

Međutim, druga stvar mu je zasmetala. Pitanje o tome da li je izgubio kontrolu nad ekipom nije mu prijalo, tako da je u sekundi planuo i povisio ton, što mu se zaista retko dešavalo za skoro pet godina na klupi Srbije.

"Vi stalno imate neka glupa pitanja...", rekao je Dragan Stojković Piksi ušavši u raspravu s novinarom.

"Ali, kako vi mislite da sam izgubio kontrolu? Je l' vidite na terenu? Je l' se neko tuče, to je stvarno ono... Nije u redu da me tako nešto pitate. Imate šansu, pitajte igrače da li su zadovoljni mojim ponašanjem vođenjem i tako dalje. Ako neko od njih, jedan kaže da ovo što sam rekao nije tačno, poništite sve što je urađeno u četiri i po godine. Kao da nisam postojao i nisam bio selektor", dodao je Piksi.

"Obratio sam se igračima, rekao sam šta sam imao. Izvinite što sam rekao da je glupo. Volite da mi popisujete imovinu i tako dalje. To nije lijepo i nije u redu. Tu sam da podnesem posledice i nikakav problem. Nije tragedija kad selektor ode, doći će neko drugi. Uvjek ću biti navijač Srbije, uvek će imati u meni podršku. Imao sam kontrolu 120 odsto, to se ne postavlja pitanje, prvi put kad bih vidio to ili osjetio, ja bih otišao. Do toga nije nikada došlo", naglasio je sada već bivši selektor Srbije nakon bolnog poraza koji nas je praktično ostavio bez Svjetskog prvenstva 2026.

Već se zna i ko mijenja Piksija

Jasno je da će ostavka Dragana Stojkovića Piksija biti usvojena i da će umjesto njega ekipu u Andori voditi njegov pomoćnik Goran Đorović, ali to je samo privremeno rešenje.

Novi selektor trebalo bi da bude Veljko Paunović koji je sa "orlićima" osvojio Svetsko prvenstvo do 20 godina na Novom Zelandu i sada su se stvorili uslovi da konačno bude na klupi "A" državnog tima. Upravo prije samo nekoliko dana dobio je otkaz u Ovijedu i to mu je otvorilo vrata.