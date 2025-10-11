Poznati fudbalski analitičar razočaran viđenim u igri Srbije u prvom delu meča protiv Albanije

Izvor: MN Press

Reprezentacija Srbije potpuno je podbacila u prvom dijelu meča protiv Albanije i na poluvremenu je gubila 0:1. Bivši fudbalski internacionalac i stručni analitičar Radio-televizije Srbije Miroslav Vjetrović bio je razočaran onim što je video na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

"Ovo je zaista sramotno prvo poluvrijeme, bez igre, bez pritiska, bez ičega. Atmosfera kao Šekspirov 'Otelo', ne znam šta da kažem. Vidi se i strah kod igrača, igra ne postoji, nešto se samo dešava na liniji Mitrović - Vlahović. Zbunjen sam, iskreno, ovaj pogodak me je još više iznervirao. Sada bi trebalo analizirati ovakvu utakmicu, poluvreme za zaborav svih zaborava. Utakmica je odluke, a nigde nas nema", kazao je Vjetrović.

Najviše ga je naljutilo to što se reprezentacija Albanije osjećala komforno na terenu i u takvoj situaciji je i povela u nadoknadi vremena, golom Reja Manaja.

"Sve vrijeme su igrali potpuno mirno, bez pritiska, to me je najviše nerviralo čitavu utakmicu i ne znam ko ovdje i šta može da promijeni. Moramo da prodrmamo ovu ekipu, da skoče svi. Klupa naša mora da da neke instrukcije, gledamo promijenu na klupi, ali nemamo mnogo šta da promijenimo", dodao je on.

Srbija nema kud, nego odmah u napad. I to što prije.

"Nemamo šta da čekamo, ovaj rezultat je katastrofalan. Iskreno, stalno pričamo o klupi, stručnom štabu, treneru, svi moraju da ustanu, Piksi, cijela klupa, daj nešto da se desi. Ovakva igra u nastavku? Bojim se drugog gola. Ovakva atmosfera mora da bude drugačija, neočekivano je mirno kao da je prijateljska utakmica, a nije, odlučujuća je. Da stručni štab pokrene nešto da pokrene ovu lokomotivu koja stoji u mjestu", dodao je Vjetrović.

Utakmica Srbija - Albanija je i meč odluke u borbi za drugo mjesto, koje vodi u plej-of. Albanci su došli u Leskovac kao drugoplasirani, sa bodom više i odigranom utakmicom više.