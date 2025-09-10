Iskusni as Marko Arnautović na meti uvreda navijača Bosne.

Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Fudbaleri Austrije savladali su Bosnu i Hercegovinu sa 2:1 u gostima, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović ušao je na teren u 62. minutu, nije uspio da se upiše u listu strijelaca, ali je opet bio jedan od ključnih igrača na terenu.

Za Austriju su pogađali Sabicer u 49. i Lajmer u 65. kada je pogodio upravo poslije Arnautovićevog promašaja, dok je utešni gol za domaće postigao Edin Džeko u 50. minutu meča u Zenici. Nije moglo da prođe bez trzavica, pošto su Bosanci propisno izvrijeđali Arnautovića dok je izlazio sa terena. As Zvezde nije odgovorio na gromoglasne povike koji su se odnosili na njegovu navijačku pripadnost.

Vređanje Marka Arnautovića Izvor: YouTube/SportSport

Bosna i Austrija sada dijele prvo mjesto u grupi H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali je izvjesno da će Arnautović i ekipa slaviti plasman na veliko takmičenje, pošto su poslije četiri kola ostvarili maksimalnih 12 bodova, dok Bosanci imaju jedan poraz i meč više.