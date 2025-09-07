Vladan Milojević ne računa ozbiljno na Jegora Pruceva, ali on ostaje u Crvenoj zvezdi.

Fudbaleri Crvene zvezde imaće izuzetno težak raspored nakon završetka septembarske pauze za mečeve reprezentacija, pošto ih u veoma kratkom roku čekaju prvi ovosezonski meč protiv Partizana i početak takmičenja u Ligi Evrope. Vladan Milojević ima sve manje vremena da uigra tim, a dok to radi klupski čelnici pokušavaju da "smanje" ogroman igrački kadar koji mu je na raspolaganju.

Kao opcija se u finišu prelaznog roka pojavila prodaja Omrija Glazera i Felisija Milsona u Makabi iz Tel Aviva, kod srpskog trenera Žarka Lazetića, ali to nije i jedini posao. Zvezda je zainteresovana da proda i ruskog fudbalera Jegora Pruceva, koji u Beogradu nije uspio da se nametne i izbori za ulogu startera, iako je već godinama u klubu.

Kako prenosi ruski portal "Sport 24", Crvena zvezda nije uspjela da proda Jegora Pruceva. Vođeni su pregovori sa Akronom iz Toljatija, timom koji je prethodnih dana bio zainteresovan i za srpskog fudbalera Sašu Zdjelara, ali do dogovora nije došlo. To znači da će ruski ofanzivac kojeg je Milojević koristio i na mjestu desnog beka ostati u crveno-bijelom taboru.

Razlog za propast pregovora ruskog i srpskog kluba je obeštećenje. Zvezda je željela da dobije 1.000.000 eura za Pruceva, a Akron je u zvaničnoj ponudi predložio da ga otkupi za 600.000 eura - i to nije zadovoljilo čelnike srpskog šampiona. Takođe, ni Jegor Prucev nije zainteresovan da se vrati u ruski fudbal, što je poručio klubu iz Toljatija čim je video pripremljen trogodišnji ugovor, pa oni nisu ni pokušali da ubijede Zvezdu dostavljanjem druge ponude za otkup fudbalera.

Jegor Prucev želi da se preseli u klub koji redovno igra UEFA takmičenja, a to nije slučaj sa ruskim ekipama jer su one već godinama suspendovane zbog rata u Ukrajini. Ipak, talentovani ruski fudbaler neće igrati evropske mečeve ni u dresu Zvezde, jer nije licenciran za ligašku fazu Lige Evrope u tekućoj sezone.

Podsećamo, Prucev je u Zvezdu stigao u leto 2022. godine za 900.000 eura, kao jedan od najtalentovanijih ruskih fudbalera. Nije uspeo da se nametne Milošu Milojeviću, Baraku Baharu i Vladanu Milojeviću, a dobre partije pružao je u Sloveniji dok je igrao za Celje kao pozajmljeni fudbaler Zvezde. Tamo je odigrao 47 mečeva, postigao 11 golova i asistirao devet puta, dok u Zvezdi ima 25 mečeva i tri asistencije.