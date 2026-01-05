U ovoj velelepnoj vili je živela i preminula Brižit Bardo: Sen Trope pun obožavaoca, policija stavila barikade oko kuće

Brižit Bardo 39 godina je boravila u ovoj kući.

Izvor: Christian Brincourt/Starface/Profimedia

Sen Trope je prepun obožavalaca Brižit Bardo, a u ovaj gradić na jugu Francuske pohrlili su nakon vesti da je filmska diva umrla 28. decembra prošle godine. Kako se bliži dan njene sahrane, sve više je ljudi u ovom čuvenom mestu, koji je upravo ona proslavila.

U hotelima u Sen Tropeu više nema mesta. Cene smeštaja u ovom letovalištu na Azurnoj obali skočile su nakon vesti da će slavna glumica Brižit Bardo biti upravo u tom gradu sahranjena, piše Parizijen.

"Od dana njene smrti, od nedelje, telefon ne prestaje da zvoni jer su svi znali da će ona biti sahranjena ovde", izjavio je radnica na recepciji jednog hotela.

Prepune su i lokalne cvećare, a u gradu vladaju velike saopbraćajne gužve. Takav broj ljudi je neubičajen za Sen Trope u ovo doba godine. Iz turističkog biroa saopštili su da toliki priliv stranih turista nije zabeležen u istoriji, tokom zimskih meseci. Pristiglo je dosta Italijana.

"Bardo je bila kao naša Klaudija Kardinale", poručio je je jedan od njih, koji je sa porodicom doputovao iz Bolonje u Sen Trope.

Veliki broj poštovalaca Brižit Bardo odlazi u gradsku većnicu kako bi se upisali u knjigu žalosti koja je danima unazad otvorena.

Sahrana Brižit Bardo 7. januara

Sahrana čuvene francuske glumice Brižit Bardo biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je nedavno iz njene Fondacije, posvećene brizi o životinjama.

Pre sahrane biće upriličena služba u crkvi Uspenja Bogorodice u poznatom lučkom gradu, piše Figaro i navodi da će se pomen održati u krugu porodice i najbližih prijatelja. Brižit Bardo ostavila je za sobom sina jedinca sa kojim je imala komplikovan odnos, ali su uspeli da reše nesuglasice, mada je on negodovao što ga je pominjala u svojim memoarima.

Iz Fondacije nisu naveli tačnu lokaciju sahrane ali su ranije lokalne vlasti saopštile da će slavna glumica počivati na gradskom groblju pored mora i uz svoje roditelje. Njena želja bila je da počiva na ovom mestu, nadležni su obrazložili da to neće biti sprovedeno u delo iz bezbednosnih razloga.

Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana koji će biti postavljeni na ulicama i na centralnom trgu Sen Tropea.

Posle sahrane biće upriličeno odavanje počasti filmskoj divi i taj događaj će biti otvoren za sve stanovnike Sen Tropea i njene poštovaoce, rekli su iz Fondacije Brižit Bardo.

Glumica je odrasla u strogoj katoličkoj porodici. Retko je javno govorila o svojoj religioznosti, a poznati su njeni krajnje kontroverzni stavovi o islamu.

Kuća u kojoj je živela i umrla Brižit Bardo

Brižit Bardo preminula je u svom domu, čuvenoj vili La Madrague u Sen Tropeu. U toj kući živela je otkako se sa 39 godina povukla iz sveta glume i posvetila brizi o životinjama.

Vila se nalazi na samoj obali, u blizini plaže Kanubijer, na adresi Route des Canebiers. Udaljena je manje od 2 km od centra Sen Tropea. U seriji slika možete videti kako izgleda kuća i bašta gde je Brižit želela da je sahrane.

Bardo se 1958. zaljubila u tada skromnu ribarsku kuću u kojoj nije bilo ni struje ni vode. Kupila ju je tada za 24 miliona starih franaka. Vremenom je vila postala jedan od simbola Sen Tropea.

Tamo je glumica šezdesetih godina organozovala zabave na kojima je bilo dosta svetskih zvezda poput Alena Delona i Žan-Pol Belmonda. Njen bivši muž Ginter Saks je bacio ogroman broj ruža iz helikoptera u baštu kako bi joj time iskazao ljubav. Glumica je 1992. godine kuću zaveštala svojoj Fondaciji za zaštitu životinja.

Lokalne vlasti su nakon smrti glumice postavile morske bove oko imanja kako bi time sprečile čamce sa turistima da se previše približe posedu.