"Krenula sam u avion, a on me pratio sve vreme": Nikolina bila Njegoš, a sad je udvarači saleću na svakom ćošku

Nikolini Kovačević udvarača ne manjka otkako je postala žensko, a za MONDO je prepričala poslednji susret koji se desio u avionu

Koliko je zadovoljna u svojoj koži i svojim životom nakon operacije promene pola, Nikolina Kovačević je otkrila u nedavnoj insimnoj ispovesti za MONDO.

Kako kaže, muškarci joj uvek prilaze i uvek se kod nje nešto dešava, uvek je zaljubljena iako je trenutno slobodna. Prepričala nam je situaciju sa udvaračem na avionu prilikom dolaska u Beograd.

"Jako sam zaljubljive prirode, uvek sam zaljubljena, nikad nisam sama, ali nemam dečka. Za mene reč dečko ima neku težinu, ali uvek se nešto kod mene dešava", započela je.

"Sada kad sam dolazila u Beograd upoznala sam jednog dečka u avionu. Ušla sam u kafić kada prođeš check-in i on me je tu sve vreme gledao. Meni se on isto dopao na prvu, ali sam naravno držala do sebe. Krenula sam u avion i on je sedeo u prednjem delu, a ja sam sedela u zadnjem. Išao je za mnom u zadnji deo i stajao pored mene sve vreme. I na kraju sam ja prošla prva i kada sam sela došao je do mene i kažem mu - 'Je l' ti sediš ovde?' A on na engleskom - 'Ne, ali voleo bih.' Sedeo je skroz na početku aviona i to mi je bilo najzanimljivije, kad sam krenula do WC-a pratio me je da me pita da li želim da pređem kod njega. Ja sam naravno prešla, to mi se dopalo, ćaskali smo, popili kafu, upoznali se... to mi je baš bilo simpatično! Volim hrabrost, upornost".

"Kao dečak sam bila jako nesigurna"

Da li si uvek imala ovo samopouzdanje kojim danas zračiš?

"Jesam, ali sam s godinama sve samopouzdanija i samopouzdanija zato što sam zrelija, sve više shvatam život, i zato što mi se um samim tim i proširio životom u inostranstvu. Videla sam ko sam. Ljudi ne znaju ništa o meni, videla sam mnoge stvari o sebi, ali je to proces koji se gradi. I dan-danas radim na svom samopouzdanju i to je nešto na čemu ćete uvek raditi, ali ono što je najvažnije - ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće."

"Pre sam bila jako nesigurna, naročito kao dečak - plašljiva, stidljiva, povučena, zato što sam krila neke stvari o sebi i nisam bila ja - ja, a sad kad jesam, nezaustavljiva sam!" kaže Nikolina, koja otkriva da je sa 16-17 godina konačno priznala sebi istinu da se oseća kao žena zarobljena u muškom telu.

Nikolina ne krije da od sportista preferira fudbalere, a ovako komentariše natpise i afere fudbalera sa transrodnim osobama, kako kod nas tako i unostranstvu:

"Mi smo svi samo ljudi prvenstveno, to se sad samo desilo da su sportisti na meti, a inače su svi! I konobari i političari, sportisti, biznismeni, piloti, ne znam odakle da navedem. Neka ljudi rade šta žele, neka im se sviđa ko im se sviđa. Samo se meni, na primer, ne sviđaju dvostruki aršini, ne sviđa mi se licemerje, ne volim lažne ljude i lažne moraliste, to mi je užasno. Ako nešto ne voliš ili ako nešto voliš, a ne želiš to da priznaš, nemoj ni ići na Tv da pričaš da to ne podržavaš da bi se nekome svideo. Ne volim lažne ljude", zaključuje naša sagovornica.

