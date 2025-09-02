Crvena zvezda zvanično predstavila Tomasa Hendela kao novo i poslednje pojačanje.

Izvor: EPA/ESTELA SILVA

Kao što je već najavavljeno, Crvena zvezda je za kraj ljetnjeg prelaznog roka dovela Tomasa Hendela. Nakon što je sinoć u večernjim časovima doputovao u Beograd, danas je potpisao ugovor na četiri godine sa crveno-bijelima i uzeo je dres sa brojem "20", potvrđeno je iz kluba.

Pogledajte kako ga je Crvena zvezda predstavila navijačima:

Hendel inače stiže iz Vitorije Gimarais i to je jedini klub za koji je do sada igrao, a najbolje se snalazi kao zadnji vezni gdje je Zvezdi bila potrebna pomoć - i tek će - u ligaškoj fazi Lige Evrope ove jeseni i zime.

"Jedan od razloga zašto sam ovdje je prilika da igram i u evropskim takmičenjima. Znam da Crvena zvezda ima već dobro poznatu istoriju na međunarodnoj sceni. Jedan od mojih ciljeva u karijeri je uvijek bio da igram u ovim takmičenjima, ovdje ću to ostvariti i želim da pomognem klubu da ima izvanrednu sezonu u Evropi", poručio je on.

Koliko je Zvezda platila Hendela?

Novi zadnji vezni Crvene zvezde, koji ima portugalske i austrijske papire, ukupno će biti plaćen oko 4,2 miliona eura. Fiksno, Zvezda će platiti 3,2 miliona eura za njegov dolazak, dok će još oko milion eura biti plaćeno kroz bonuse. Važno je istaći i da je Zvezda ubacila i klauzulu od 20 odsto od iduće prodaje koja ide Vitoriji, a koja bez toga nije htjela da završi transfer.

To je očekivano ako se zna da su ovog ljeta Hendela tražili i bogatiji klubovi od Zvezde, poput CSKA Moskve, Porta i Milana, tada se spominjalo i veće obeštećenje, ali su dogovori propali i zato je Vitorija Gimarais morala da pristane na "popust".

Do sada, Hendel je odigrao 118 utakmica za klub iz svog rodnog grada i zabilježio je šest golova i šest asistencija.