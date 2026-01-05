Jovanina porodica je ovako reagovala nakon vrištanja u Jutarnjem: Snajka je odmah zvala i postavila jedno pitanje

Kontroverzni trenutak je ocijenjen kao zabavan od strane jednih, dok su drugi dovodili u pitanje prikladnost takvog ponašanja.

Izvor: Youtube printscreen / Novo Jutro

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je zapalila društvene mreže viralnim snimkom iz Jutarnjeg programa. Nakon što su uslijedile brojne reakcije zbog njenog "vrištanja u mikrofon", Jovana je otkrila da kritike nisu stigle samo od publike, već i iz njene porodice.

Društvene mreže su se usijale nakon "viralnog momenta" u kojem je Jovana, tokom vođenja programa uživo, imala performans koji su mnogi okarakterisali kao preglasan. Voditeljka je u zanosu "vrištala u mikrofon", što je izazvalo burne reakcije gledalaca i korisnika interneta.

Dok su jedni ovaj potez smatrali zabavnim, drugi su se pitali čemu takva reakcija u jutarnjem terminu.

Snajka je odmah zvala nakon performansa

Jovana je pred svojim gostima otkrila da ovaj potez nije prošao neopaženo ni u njenoj kući. Voditeljka je ispričala da ju je povodom pomenutog snimka kontaktirala snajka – supruga njenog rođenog brata.

Snajka nije okolišala, već joj je postavila direktno pitanje koje su, kako sama Jovana priznaje, vjerovatno mnogi pomislili gledajući snimak, ali se nisu usudili da ga izgovore naglas.

"Pitala me je: 'Zašto si vrištala u mikrofon u jutarnjem programu?'" prepričala je Jovana kroz osmijeh u studiju.

"Rekla sam joj: 'I ti bi vrištala da si vidjela koliki je rejting i šer'", poručila je Jeremićeva u svom stilu.

