Pogledajte spisak fudbalera na koje Crvena zvezda računa ove sezone u Ligi Evrope.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda poslala je 2. septembra u ponoć konačan spisak fudbalera na koje će računati u ligaškoj fazi Lige Evrope, pa je tako u poslednji čas uspjela da prijavi Tomasa Hendela. U pitanju je pojačanje iz Portugala koje je stiglo tik pred zatvaranje registracije igrača u ovom takmičenju i koji je tako i poslednji igrač koga će Crvena zvezda dovesti.

Na spisku fudbalera nema pretjeranih iznenađenja, ali ono što brine navijače Crvene zvezde je da će u narednih sedam dana, koliko je otvoren ljetnji prelazni rok u Saudijskoj Arabiji, otići Šerif Endiaj za koga postoji interesovanje iz ove zemlje.

Vidi opis Zvezda u poslednji čas prijavila pojačanje: Ovo je spisak za Ligu Evrope, ali još 7 dana brige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Manje šanse za odlazak imaju Omri Glazer, Felisio Milson i Stefan Leković, a evo na koga Zvezda u Ligi Evrope

GOLMANI : Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša

: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša ODBRANA : Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković

: Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković VEZNI RED : Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika

: Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika NAPAD: Šerif Endijaje, Piter Olajinka, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović*, Luka Zarić*, Marko Arnautović.

Napomena: fudbaleri označeni zvezdicom su na "B" listi, kao mladi fudbaleri iz pogona Crvene zvezde.

S kim Zvezda igra u Ligi Evrope?