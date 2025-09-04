Pogledajte spisak fudbalera na koje Crvena zvezda računa ove sezone u Ligi Evrope.
Crvena zvezda poslala je 2. septembra u ponoć konačan spisak fudbalera na koje će računati u ligaškoj fazi Lige Evrope, pa je tako u poslednji čas uspjela da prijavi Tomasa Hendela. U pitanju je pojačanje iz Portugala koje je stiglo tik pred zatvaranje registracije igrača u ovom takmičenju i koji je tako i poslednji igrač koga će Crvena zvezda dovesti.
Na spisku fudbalera nema pretjeranih iznenađenja, ali ono što brine navijače Crvene zvezde je da će u narednih sedam dana, koliko je otvoren ljetnji prelazni rok u Saudijskoj Arabiji, otići Šerif Endiaj za koga postoji interesovanje iz ove zemlje.
Zvezda u poslednji čas prijavila pojačanje: Ovo je spisak za Ligu Evrope, ali još 7 dana brige
Manje šanse za odlazak imaju Omri Glazer, Felisio Milson i Stefan Leković, a evo na koga Zvezda u Ligi Evrope
- GOLMANI: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša
- ODBRANA: Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković
- VEZNI RED: Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Šavi Babika
- NAPAD: Šerif Endijaje, Piter Olajinka, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović*, Luka Zarić*, Marko Arnautović.
Napomena: fudbaleri označeni zvezdicom su na "B" listi, kao mladi fudbaleri iz pogona Crvene zvezde.
S kim Zvezda igra u Ligi Evrope?
- 1 . kolo - 24.09.2025. Crvena zvezda - Seltik (21.00)
- 2. kolo - 02.10.2025. Porto - Crvena zvezda (21.00)
- 3. kolo - 23.10.2025. Braga - Crvena zvezda (18.45)
- 4 . kolo - 06.11.2025. Crvena zvezda - Lil (18.45)
- 5. kolo - 27.11.2025. Crvena zvezda - FCSB (21.00)
- 6 . kolo - 11.12.2025. Šturm - Crvena zvezda (18.45)
- 7 . kolo - 22.01.2026. Malme - Crvena zvezda (18.45)
- 8 . kolo - 29.01.2026. Crvena zvezda - Selta Vigo (21.00)