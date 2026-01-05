"Izvinjavamo se putnicima zbog propusta i zahvaljujemo na razumijevanju"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dio putnika koji su putovali vozom od Bara do Bijelog Polja ostavljen je u Podgorici propustom jednog izvršioca koji je udaljen sa posla i protiv njega su preduzete dalje mjere, saopšteno je iz Željezničkog prevoza Crne Gore.

Iz te državne kompanije su se izvinili putnicima i saopštili da mogu tražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte.

"Vijesti" su jutros kontaktirali putnici koji tvrde da su putovali vozom za Bijelo Polje, dok jedan od vagona nije ostavljen u Podgorici. Voz je po njihovim navodima u stanicu stigao sa tri, a otišao sa dva vagona, pri čemu su putnici ostali u ostavljenom vagonu jer nisu bili obaviješteni. Oni su tvrdili da za propust niko nije preuzeo odgovornost, te da im je rečeno da nemaju pravo na refundaciju voznih karti.

"Dana 05.01.2026. na lokalnom vozu koji je saobraćao iz stanice Bar za Bijelo Polje, sa polaskom iz Bara u 5.13h, došlo je do propusta vozopratnog osoblja i to konkretno jednog izvršioca koji je odmah nakon saznanja o počinjenom propustu udaljen sa posla od strane izvršne direktorice, Dragane Lukšić, i protiv njega su preduzete dalje mjere u skladu sa internim procedurama i važećim željezničkim propisima. Izražavamo iskreno žaljenje zbog neprijatnosti koju su putnici pretrpjeli i ovim putem ih obavještavamo da mogu zatražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte", navodi se u saopštenju Željezničkog prevoza.

Oni su istakli da im bezbjednost putnika i kvalitet usluge ostaju apsolutni prioritet, te da će se dodatno pojačati kontrolne i operativne procedure kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija, prenose Vijesti.

"Izvinjavamo se putnicima zbog propusta i zahvaljujemo na razumijevanju", zaključuje se u saopštenju.