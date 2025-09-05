Zenit iz Sankt Peterburga više ne računa na Strahinju Erakovića, a da li je Crvena zvezda zainteresovana za svog bivšeg fudbalera.

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Srbije ima obaveze u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pošto u septembru igra protiv Letonije i Engleske, a članovi nacionalnog tima i dalje moraju da razmišljaju o klubovima iz kojih su stigli na okupljanje. Nakon što smo saznali da se kapiten Aleksandar Mitrović iz Saudijske Arabije seli u Katar gde oblači dres Al Rajana, selidba bi mogla da zadesi i Strahinju Erakovića.

Kako prenose ruski mediji, Zenit iz Sankt Peterburga riješio je da smanji broj inostranih fudbalera koji čine gotovo polovinu igračkog kadra. Među onima koji su precrtani su i dvojica bivših fudbalera Crvene zvezde - Strahinja Eraković koji je i ponikao u crveno-bijelom, odnosno Vanja Drkušić koji je deo karijere proveo na pozajmici u Beogradu.

Ruski timovi će naredne sezone moći da registruju samo deset inostranih fudbalera, a tek petorica njih će moći da igraju. Zenit trenutno ima mnogo više stranaca, pa će zbog toga pokušati što prije da proda srpskog i slovenačkog reprezentativca. Možda su u tekućem prelaznom roku zakasnili, jer je tržište zatvoreno u većini evropskih zemalja, ali brzo će januar u kojem bi obojica igrača mogli da promijene sredinu.

Da li je Zvezda zainteresovana?

Ostaje da se vidi da li će za nekog od njih dvojice biti zainteresovana Crvena zvezda. Strahinja Eraković je svojevremeno bio jedan od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama crveno-bijelih, a godinama se najavljivao kao okosnica prvog tima kada stasa za seniorski fudbal.

Eraković je od devete godine bio igrač Crvene zvezde, a 2019. godine priključen je prvom timu aktuelnog šampiona Srbije. Igrao je i za Grafičar, na pozajmici, a zatim se ustalio u odbrani Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i tri Kupa Srbije. Beograd je napustio u ljeto 2023. godine, kada je napravio višemilionski transfer u Zenit.

Drkušić je u Zenit stigao godinu dana kasnije, nakon što se potpuno afirmisao u ekipi Sočija. Zenit ga je kupio, a zatim samo tri dana kasnije poslao Crvenoj zvezdi u kojoj je odradio šestomesečnu pozajmicu u prvom dijelu prethodne sezone. Česte povrede i mnogo igrača na štoperskim pozicijama uticali su da slovenački reprezentativac ne igra mnogo kod Vladana Milojevića, iako je on bio dugogodišnja želja klupskih čelnika.

Crvena zvezda trenutno na štoperskim pozicijama ima reprezentativca Srbije Miloša Veljkovića, brazilskog internacionalca Rodrigaa, a stigao je Frenklin Tebo Učena koji tek treba da se pokaže kao pojačanje crveno-bijelih. Mjesto štopera pokriva i mladi reprezentativac Srbije Stefan Leković, a u konkurenciji je još i Kejmer Sandoval koji se nije baš pokazao od kako je iz Betisa stigao na pozajmicu.

Čini se da je u ovom trenutku u Zvezdi gužva na štoperskim pozicijama, ali povratak Strahinje Erakovića na Marakanu vjerovatno djeluje primamljivo svim akterima. Zvezda bi mogla da izdvoji određeni novac za transfer, Zenit bi završio veliki posao, a Eraković bi se vratio tamo gdje je godinama gradio karijeru. Takođe, Zvezda bi na dolazak Strahinje Erakovića gledala i zbog još jedne potencijalne prodaje, jer reprezentativac Srbije ima tek 24 godine.