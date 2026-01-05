logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Za tebe bih umro bez da trepnem": Aleksandar posvetio Čedi Jovanoviću emotivne stihove, gore mreže

"Za tebe bih umro bez da trepnem": Aleksandar posvetio Čedi Jovanoviću emotivne stihove, gore mreže

Autor Đorđe Milošević
0

Čeda ne krije da mu Aleksandrova pažnja veoma prija.

Aleksandar posvetio Čedi Jovanoviću emotivne stihove Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos juče su zajedno gostovali na televiziji, gde su prvi put javno govorili o svom odnosu i otvoreno odgovarali na pitanja koja su poslednjih dana izazvala veliku pažnju javnosti.

Nakon televizijskog gostovanja, njih dvojica su se vratili u porodični dom, gde su u krugu najbližih obeležili rođendan Čedine ćerke.

Tokom slavlja, Aleksandar Kos je na svom Instagram profilu podelio novu zajedničku fotografiju, uz snažnu i emotivnu muzičku podlogu. Uz njihovu sliku objavio je i stihove pesme Petra Graša „Je'l ti reka ko“, kojima je dodatno naglasio bliskost i poseban odnos koji dele.

Tekst pesme:

Sve šta san o sebi zna
Šta san čuja, vidija
Viruj, sad san shvatija
Da sve, da sve to ništa je

Čovek se upozna onda tek
Kada cilo srce drugon da
I prizna da je volija

Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno

Da bi za tebe umra ja i bez da trepnen
I opet rodija se samo da te sretnen
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno

Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno

Čeda otkrio istinu o odnosu sa Acom

"Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene", rekao je Čeda Jovanović za Kurir.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Čeda Jovanović aca kos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ