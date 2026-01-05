"Za tebe bih umro bez da trepnem": Aleksandar posvetio Čedi Jovanoviću emotivne stihove, gore mreže

Čeda ne krije da mu Aleksandrova pažnja veoma prija.

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos juče su zajedno gostovali na televiziji, gde su prvi put javno govorili o svom odnosu i otvoreno odgovarali na pitanja koja su poslednjih dana izazvala veliku pažnju javnosti.

Nakon televizijskog gostovanja, njih dvojica su se vratili u porodični dom, gde su u krugu najbližih obeležili rođendan Čedine ćerke.

Tokom slavlja, Aleksandar Kos je na svom Instagram profilu podelio novu zajedničku fotografiju, uz snažnu i emotivnu muzičku podlogu. Uz njihovu sliku objavio je i stihove pesme Petra Graša „Je'l ti reka ko“, kojima je dodatno naglasio bliskost i poseban odnos koji dele.

Tekst pesme:

Sve šta san o sebi zna

Šta san čuja, vidija

Viruj, sad san shvatija

Da sve, da sve to ništa je

Čovek se upozna onda tek

Kada cilo srce drugon da

I prizna da je volija

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Da bi za tebe umra ja i bez da trepnen

I opet rodija se samo da te sretnen

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Čeda otkrio istinu o odnosu sa Acom

"Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene", rekao je Čeda Jovanović za Kurir.