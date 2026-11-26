Vlado Georgiev se osvrnuo na situaciju koja je privukla pažnju javnosti, a u čijem se centru našao bokser Veljko Ražnatović.

Izvor: MONDO/Ilija Isaković/Instagram

Dva predstojeća koncerta u Beogradskoj areni bila su povod da Vlado Georgiev za domaće medije govori o pripremama za velike nastupe, finansijskom minusu, porodici, ali i aktuelnim dešavanjima na estradi.

Tom prilikom se osvrnuo i na situaciju koja je privukla pažnju javnosti, a u čijem se centru našao bokser Veljko Ražnatović.

Nakon što je njegova supruga zatekla sina obučenog u kostim bubamare, Veljko je reagovao, a pjevač je otkrio kako bi se on ponio u sličnoj situaciji.

"Ja bih napravio pičvajz, napravio bih haos, vjerovatno bi me privela policija. Naravno da je ispisao dijete i to je najmanje što je mogao da uradi. Znam za sličnu priču od sina mog prijatelja u jednoj američkoj školi. Gdje je učitelj rekao da sutra muškarci obuku sebe u djevojčice, a djevojčice u dječake. I normalno, onda je nastao haos. Pričamo o gospodskim koncertima i da se vratimo pravim vrijednostima. Nije vas rodila bubamara muška. Ja sam ono što se tiče svačijeg opredjeljenja, to je njegova stvar, ali da se to propagira kao neka normalnost i da to, da to zapravo bude normalno, a da smo mi svi nenormalni. To mi je strašno", rekao je Georgiev.

S obzirom na to da je u jednom od ranijih intervjua govorio o tome da ne voli da odlazi na roditeljske sastanke, pjevač je objasnio zbog čega takve situacije radije prepušta supruzi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Pa zbog bubamara, ali da ne bi čuo gomilu nečega što ne želim da čujem. Mislim da za neke stvari zaista ovaj moja supruga ima ovaj bolje živce i duži fitilj da bi mene neke stvari zatekle i vjerovatno isprovocirale", rekao je pjevač.

(Blic/MONDO)