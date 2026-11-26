Španija je opravdala ulogu favorita i slavila u Mtel dvorani „Morača“ rezultatom 93:62, čime je napravila važan korak ka plasmanu na Mundobasket u Kataru.

Izvor: KSCG

Košarkaška reprezentacija Crne Gore doživjela je treći uzastopni poraz u novoformiranoj grupi I kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Španija je opravdala ulogu favorita i slavila u Mtel dvorani „Morača“ rezultatom 93:62, čime je napravila važan korak ka plasmanu na Mundobasket u Kataru.

Izvor: FIBA

Tri kola prije kraja kvalifikacija, crnogorska selekcija ima negativan skor od četiri pobjede i pet poraza. Iako su izgledi za odlazak na Svjetsko prvenstvo sada znatno manji, nada još postoji. Eventualni trijumf protiv Ukrajine, u susretu koji je na programu za tri dana na neutralnom terenu u Rigi, mogao bi značajno da promijeni situaciju u grupi.

Uprkos brojnim izostancima, među kojima su i Jogi Ferel i Igor Drobnjak, izabranici crnogorske selekcije odlično su otvorili utakmicu. Čvrsta odbrana i raspoložen napad donijeli su domaćinu prednost nakon prve četvrtine, koju je Crna Gora dobila rezultatom 17:15, pa je u tim trenucima djelovalo da bi mogla da priredi iznenađenje.

Don’t blink or you’ll miss this dime from Juancho ☄️#FIBAWC https://t.co/OZgOAjY95P — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC)November 26, 2026

Međutim, Španci su u drugoj dionici preuzeli kontrolu nad utakmicom. Razlika je postepeno rasla, a dvostruki svjetski šampion je u nastavku susreta pokazao kvalitet i širinu u igri, ostavljajući domaćoj ekipi sve manje prostora za povratak.

Konačnih 93:62 predstavlja jedan od najtežih poraza crnogorske reprezentacije na domaćem parketu.

U redovima Crne Gore najefikasniji su bili Simonović i Popović sa po 13 postignutih poena.

Španiju je predvodio veteran Oriola sa 16 poena, dok su Kardenjas, Fernandes i Para dodali po 11.

CRNA GORA - ŠPANIJA 62:93 (17:15, 17:26, 16:31, 12:21)



Crna Gora: Vučeljić 4, Kljajić 4, Pavlićević 3, Anđušić, Ivanović 7, Hadžibegović, Simonović 13, Jovanović 5, Gulić, Nikolić 5, Popović 13, Radončić 8.

Španija: Kardenas 11, Pauli 4, Basas 3, Fernandes 11, Brisuela 7, Alonso 5, V. Ernangomes 6, Rejes, Oriola 16, Sen-Superi 9, H. Ernangomes 9, Para 11.