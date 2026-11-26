Pjevačica Goga Sekulić zapalila mreže iz neočekivanog razloga
Pjevačica Goga Sekulić napravila je pometnju na mrežama zbog najnovijih slika koje je uradio fotograf Dejan Milićević.
Goga na fotografijama izgleda bolje nego ikad, utegnuta u crveni triko koji je istakao njenu vitku figuru, nakon čega su krenule spekulacije u komentarima da se "sređivala u Fotošopu".
Zbog navoda da se "stanjivala", reagovao je i Milićević, koji je "nevernim Tomama" pokazao fotografiju koja je nastala u toku snimanja, neobrađenu sliku, na kojoj se vidi pjevačica u korsetu i halterima, a pored koje je napisao da je "smršala 27 kilograma".
Pogledajte:Izvor: Instagram/Dejan_Milicevic
Pjevačica je prije nedelju dana na svom Instagram nalogu objavila slike iz novosadskog Spensa, na kojem je vidimo u crnim helankama, dok pozira pored Slađe Đogani.
Pogledajte i ove slike: