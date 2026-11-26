Pjevačica Goga Sekulić zapalila mreže iz neočekivanog razloga

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjevačica Goga Sekulić napravila je pometnju na mrežama zbog najnovijih slika koje je uradio fotograf Dejan Milićević.

Goga na fotografijama izgleda bolje nego ikad, utegnuta u crveni triko koji je istakao njenu vitku figuru, nakon čega su krenule spekulacije u komentarima da se "sređivala u Fotošopu".

Zbog navoda da se "stanjivala", reagovao je i Milićević, koji je "nevernim Tomama" pokazao fotografiju koja je nastala u toku snimanja, neobrađenu sliku, na kojoj se vidi pjevačica u korsetu i halterima, a pored koje je napisao da je "smršala 27 kilograma".

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Izvor: Instagram/Dejan_Milicevic

Pjevačica je prije nedelju dana na svom Instagram nalogu objavila slike iz novosadskog Spensa, na kojem je vidimo u crnim helankama, dok pozira pored Slađe Đogani.

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