Tijelo ruske državljanke V. R. pronađeno je sinoć u Beogradu, u stanu njenog prijatelja i sunarodnika D. R., koji je priveden radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo mlade ruske državljanke V. R. pronađeno je sinoć u jednom stanu u Beogradu, a kako se saznaje, na njenom tijelu uočene su vidljive povrede.

Prema riječima izvora upoznatog sa slučajem, policijski službenici su po dolasku na lice mjesta primijetili masnice i podlive na licu i rukama djevojke.

"Djevojka je došla u posetu svom prijatelju D. R., koji je takođe državljanin Ruske Federacije. Upravo u njegovom stanu je i pronađeno njeno tijelo. Kada su policajci stigli, na njenom licu i rukama bile su vidljive masnice i podlivi. Za sada nije poznato kako su povrede nastale niti da li su u vezi sa smrću djevojke", navodi izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

"Tijelo djevojke prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija. Ona bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti, ali i da pruži odgovore na pitanja u vezi sa povredama koje su uočene na njenom tijelu", kaže izvor.

D. R. je priveden radi davanja izjave i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je djevojka preminula. O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)