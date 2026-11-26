Podgorica i Zagreb od danas imaju direktnu avio-povezanost, nakon što je prvi avion Air Montenegra svečano dočekan na Međunarodnom aerodromu „Franjo Tuđman“ u Zagrebu.

Izvor: AIR MONTENEGRO

"Dolazak našeg novog avio-partnera obilježili smo svečanom ceremonijom dobrodošlice, kojoj su prisustvovali putnici, predstavnici kompanije Air Montenegro i ugledni gosti, među kojima i ambasador Crne Gore u Republici Hrvatskoj, Dejan Vuković", saopšteno je iz zagrebačkog aerodroma, prenosi Dan.

Nova avio-linija saobraćaće tokom cijele godine, tri puta sedmično – utorkom, četvrtkom i nedeljom.

"Radujemo se novom partnerstvu i unapređenju avio-povezanosti dva glavna grada", naveli su u objavi.