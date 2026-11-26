Željeznički saobraćaj između dva najveća crnogorska grada već nekoliko dana je u prekidu. Dok problem ne bude saniran, putnici koriste autobuse koji su organizovani od strane Željezničkog prevoza

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uz veliko nevrijeme došlo je i do odrona na pruzi između Nikšića i Podgorice.

Željeznički saobraćaj između dva najveća crnogorska grada već nekoliko dana je u prekidu. Dok problem ne bude saniran, putnici koriste autobuse koji su organizovani od strane Željezničkog prevoza, prenosi RTNK.

„Ti radovi su i dalje u toku, očekujemo narednih dana završetak i blagovremeno ćemo obavijestiti javnost kada pruga ponovo bude puštena u saobraćaj. Od prvog dana obustave saobraćaja obezbijedili smo alternativni prevoz autobusima na ovoj relaciji i korisnici naših usluga po istim cijenama koriste autobuse koje mi organizujemo“, saopštila je Jovana Jovanović, PR Željezničkog prevoza Crne Gore.

Kada je u pitanju ta kompanija, najvažnija vijest je nabavka novih elektromotornih vozova kroz ugovor koji je sklopljen sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u vrijednosti od 30 miliona eura i firmom Štadler koja je proizvođač.

„U pitanju su četvorodjelni elektromotorni vozovi, vrlo moderni, po najnovijim evropskim standardima i prilagođeni osobama sa invaliditetom. Postoji određeni vremenski period dok se ti vozovi proizvedu baš za nas i mi očekujemo da će krajem 2028. ili početkom 2029. ovi vozovi biti isporučeni i spremni za saobraćaj na crnogorskim prugama“, rekla je Jovanović, prenosi RTNK.

Prema njenim riječima, u prvih devet mjeseci 2026. godine crnogorskim prugama prevezeno je 649.000 putnika, što je za 28.000 više nego prethodne godine.

„Prihodi od prodatih karata su veći i parametri kašnjenja su smanjeni. Osim toga uveli smo i novi prodajni kanal, onlajn prodaju karata i svi korisnici naših usluga mogu kupiti karte preko našeg veb sajta, kako za lokalni, tako i za međunarodni saobraćaj. Od uvođenja ovog kanala prodato je oko 6.000 karata“, pojasnila je Jovanović.

Dok se čeka da pruga između Nikšića i Podgorice bude osposobljena, putnici plaćaju autobusku kartu po cijeni od 3,20 eura, koliko je iznosila i karta u željezničkom prevozu.