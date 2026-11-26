O ponovnom uspostavljanju saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: MONDO

Usljed obilnih padavina došlo je do odrona veće količine kamenog materijala na magistralnom putu Kolašin - Podgorica, preko Crkvina, u mjestu Bijele Stijene, saopštili su iz Uprave za saobraćaj, prenosi Dan.

"Nakon izlaska nadležnih službi na teren i sagledavanja trenutnog stanja, a u cilju zaštite bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, donijeta je odluka da ovaj putni pravac bude zatvoren za saobraćaj do sjutra ujutru, kada će se pristupiti raščišćavanju odrona i uklanjanju kamenog materijala sa kolovoza " kazali su iz Uprave.

O ponovnom uspostavljanju saobraćaja javnost će biti blagovremeno obaviještena.