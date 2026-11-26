Prvi put od Hladnog rata oko 100.000 britanskih rezervista dobilo je pisma sa porukom da se pripreme za mogući rat.

Izvor: Andrew GRAYSON / AFP / Profimedia

Britansko ministarstvo odbrane poručilo je vojnim rezervistima da se pripreme za mogući poziv u rat. Prema saznanjima britanskog Telegrafa, prvi put od Hladnog rata poslata su pisma na adrese oko 100.000 strateških rezervista, kojima im se nudi mogućnost dobrovoljnog učešća u obuci i vojnim vježbama, poput velike NATO vežbe "Steadfast Defender" narednog proljeća.

Pisma su poslata pripadnicima sva tri roda oružanih snaga, a od rezervista se traži da ažuriraju svoje kontakt-podatke i navedu čime se trenutno bave i kakve vještine posjeduju. Riječ je o veteranima koji su nedavno napustili vojsku i imaju zakonsku obavezu povratka u službu u vanrednim okolnostima.

Ruske rakete pale blizu britanskih vojnika u Poljskoj

Ovaj potez dolazi u trenutku sve većih prijetnji iz Rusije. Prošle nedelje Rusija je ispalila krstareće rakete i dron na istočnu Poljsku, na samo stotinak kilometara od mjesta gdje se održavala vojna vježba pod vođstvom Velike Britanije, i to istog dana kada su jedinice tamo obišli britanski ministar odbrane i komandant ratnog vazduhoplovstva.

Objavljeno je i da Britansko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF) preko noći premiješta avione u hangare i planira postavljanje zaštitnih mreža kako bi ih u bazama zaštitilo od napada dronovima. Ministar odbrane Ves Striting već je ranije upozorio da Britanija mora biti spremna za rat u roku od hiljadu dana, ocijenivši da zemlja djeluje u "okruženju pojačanih prijetnji" i da je kontaktiranje rezervista "razumna i nužna mjera opreza".

Britanska vojska najmanja od Napoleonskih ratova

Telegraf navodi da vlada želi da obezbijedi veću otpornost zemlje jer je britanska kopnena vojska trenutno najmanja još od Napoleonskih ratova, sa svega oko 73.000 aktivnih vojnika. Ranije je i bivši načelnik Generalštaba lord Sanders upozorio da bi Britanija u slučaju rata sa Rusijom morala da "mobiliše cijelu naciju" jer je regularna vojska premala.

Izvor iz vojske objašnjava da pisma ne znače da slijedi iznenadna mobilizacija, već da nadležni žele da ažuriraju bazu podataka i uvide kakve su nove civilne vještine bivši vojnici u međuvremenu stekli.

"To što ste nekada u vojsci vozili tenk ne znači da vaše današnje civilne vještine nisu potpuno drugačije i zapravo još korisnije za odbranu. Bili bismo ludi kada ne bismo imali bazu podataka i direktan pristup tim ljudima", zaključio je izvor.