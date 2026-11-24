Veljko Ražnatović pokazao je kako provode vrijeme sinovi nakon što ih je ispisao iz vrtića.

Izvor: Instagram

Popularni bokser Veljko Ražnatović raznježio je pratioce na Instagramu novim kadrovima iz porodične oaze u Titelu, pokazavši kako provodi slobodno vrijeme u prirodi sa svojim sinovima.

Iako sa suprugom Bogdanom ima trojicu dječaka, ovog puta u prvom planu bili su mlađi naslednici, Krstan i Isaija.

Izvor: Instagram

Na jednoj od objava mališani u gumenim čizmicama bezbrižno uživaju u igri u blatu pored velikih bala sijena, dok na njih motri ogroman pas čuvar.

Izvor: Instagram

Ražnatović je zabeležio i njihovu sunčanu šetnju imanjem, ističući koliko mu je važno da njegovi sinovi odrastaju na selu, okruženi prirodom, a objava je izazvala lavinu komentara.

Pogledajte Veljkove ranije objave iz Titela: