Veljko Ražnatović pokazao je kako provode vrijeme sinovi nakon što ih je ispisao iz vrtića.
Popularni bokser Veljko Ražnatović raznježio je pratioce na Instagramu novim kadrovima iz porodične oaze u Titelu, pokazavši kako provodi slobodno vrijeme u prirodi sa svojim sinovima.
Iako sa suprugom Bogdanom ima trojicu dječaka, ovog puta u prvom planu bili su mlađi naslednici, Krstan i Isaija.Izvor: Instagram
Na jednoj od objava mališani u gumenim čizmicama bezbrižno uživaju u igri u blatu pored velikih bala sijena, dok na njih motri ogroman pas čuvar.Izvor: Instagram
Ražnatović je zabeležio i njihovu sunčanu šetnju imanjem, ističući koliko mu je važno da njegovi sinovi odrastaju na selu, okruženi prirodom, a objava je izazvala lavinu komentara.
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