Ana Sević osvrnula se na dramu Veljka Ražnatovića i njegov sukob sa zaposlenima u Vrtiću u Titelu.

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I dalje se ne stišavaju reakcije povodom oglašavanja Veljka Ražnatovića i sporne situacije u vrtiću u Titelu, kada je njegov nasljednik za kostim bubamare odabrao suknju.

Podsjetimo, Veljko se tim povodom oglasio na društvenoj mreži Instagram, gdje je objasnio šta se dogodilo i pokrenuo peticiju. Nakon njegove objave reagovale su brojne javne ličnosti, koje su mu pružile podršku, dok su pojedini istakli da bi u sličnoj situaciji postupili drugačije.

"Nije problem u kostimu"

Sada je svoj sud na pomenutu situaciju dala i Ana Sević, voditeljka Zvezda Granda i pevačica, koja je otkrila da podržava Veljka.

Pogledajte 00:19 “Nije problem u kostimu već u suknji”: Ana Sević podržala Veljka Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Nije problem u kostimu bubamare nego u suknji. Imam i ja slike iz vrtiće na kojima sam u kostimu bubamare u suknji, moj drug stoji pored mene i on je bubamara u pantalonama. To tako treba da bude i to je to", jasna je bila Ana Sević.

Gdje je nastao problem?

Podsjetimo, problem je nastao jer je njegov sin Isaija poneo kostim bubamare koji je imao suknju. Iz vrtića su mu objasnili da su kostimi dostupni djeci, te da svako može da izabere šta želi.

"Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni djetetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić", ispričao je Ražnatović koji je potom donio odluku i da sina ispiše, a pokrenuo je i peticiju koju je do sada potpisalo 5.000 ljudi.