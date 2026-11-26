Život Dragana Jovanovića obilježile su brojne glumačke uloge, ali je poslednjih mjeseci napravio veliki zaokret u karijeri i ušao u svijet politike, gdje danas obavlja funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

Izvor: Youtube/RTS TV Serije

Glumca Dragana Gagija Jovanovića publika decenijama pamti po brojnim ulogama u domaćim filmovima i serijama, a njegov privatni život uglavnom je bio daleko od očiju javnosti.

Ipak, poslednjih mjeseci našao se u potpuno drugačijoj ulozi. Poznati umjetnik postao je narodni poslanik, a njegov put do skupštinskih klupa počeo je mnogo prije nego što se njegovo ime našlo na izbornoj listi.

Gagi se tokom prethodnog perioda sve češće pojavljivao na skupovima podrške studentima, a nije krio ni svoje stavove o društvenim i političkim dešavanjima u Srbiji.

Još u avgustu 2026. godine govorio je o podršci studentskom pokretu i poručio da opozicija treba da stane uz njih. Tom prilikom osvrnuo se i na situaciju u oblasti kulture, kao i na probleme sa kojima se suočavaju pojedini gradovi i manifestacije.

"Vidite da su sad krenuli u to cepanje fakulteta i poručio sam studentima da smo nepocjepivi. Jer to je ono što vidimo sada - 'zavadi, pa vladaj', stara priča", rekao je tada za "Danas".

Podržao studente, pa se našao na izbornoj listi

Njegovo angažovanje postalo je još vidljivije u septembru, kada je zajedno sa suprugom, glumicom Brankom Pujić, došao u Zemun kako bi pružio podršku studentskoj listi.

Glumac se tada obratio okupljenim građanima koji su čekali da daju potpise podrške, a situaciju je okrenuo na šalu kada je govorio o organizaciji prikupljanja potpisa i nedostatku notara.

"Htio bih svima da se zahvalim što ste došli da podržite našu listu. Htio bih svima da kažem da smo se za ovo borili skoro dvije godine i da je došao taj trenutak. Dvije vlade smo oborili, oborićemo i ovu najjaču. Hoćemo pravdu i slobodu", poručio je Jovanović.

Nedugo zatim potvrđeno je i da se njegovo ime nalazi na izbornoj listi "Studentska lista - Studenti pobjeđuju". U razgovoru za "Danas" kratko je objasnio da je dogovor postojao od samog početka.

"Mi od početka imamo dogovor i nema sad u vezi sa tim ništa posebno da se doda. Dok ne završimo ono što smo namjerili, nećemo stati, dok se ne izborimo za slobodu i pravdu", rekao je Dragan za Danas.

"Dvije vlade smo oborili. Oborićemo i ovu najjaču vladu"

"A sada ja sa megafonom. Dobili smo samo jednog notara", govorio je Gagi okupljenim građankama i građanima u Zemunu, koji su u redovima čekali po nekoliko sati da potpišu listu za studente.

"Uspjeli smo i neće nam trebati, pošto sam ja dugo godina radio na tehnici glasa", poručio je glumac i zahvalio svima koji su došli da podrže Studentsku listu.

"Za ovo smo se borili dvije godine skoro i došao je taj trenutak. Dvije vlade smo oborili. Oborićemo i ovu najjaču vladu. Juče je pala kiša i danas će padati. Dosta je bilo suše. Nema više suše. Hoćemo pravdu, hoćemo slobodu. Zato vas pozivam, jer je sada najvažnije da budemo prije svega svi solidarni, ali da budemo disciplinovani. Mi sad imamo konkretne zadatke, a to je da se 25. oktobra pojavimo i da branimo naše glasove. Živela nova Srbija! Studenti pobjeđuju", govorio je Jovanović.

Glumac se na listi našao na 122. mjestu, a njegov poslanički mandat potvrđen je 17. novembra 2026. godine. Tako je posle višedecenijske glumačke karijere započeo novo poglavlje, ovog puta u Narodnoj skupštini.

Prije 20 godina našao se u ulozi poslanika

Dragan Gagi Jovanović rođen je 1965. godine, a glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1990. godine, u klasi Milenka Maričića. Iste godine postao je stalni član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gdje je ostvario brojne zapažene uloge.

Izvor: Youtube/RTS TV Serije

"Publika ga pamti po ostvarenjima "Srećni ljudi", "Moj rođak sa sela", "Bela lađa" i mnogim drugim domaćim serijama i filmovima. Pored televizijskih i filmskih uloga, bavio se i muzikom, a bio je vokalista komičnog rok benda "The Cuguars", koji je objavio dva albuma.

Zanimljivo je da je Jovanović u seriji "Bela lađa" igrao doktora Maričića, narodnog poslanika, a gotovo dvije decenije kasnije našao se u pravim skupštinskim klupama.