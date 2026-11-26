Reprezentacija Srbije izgubila je u Litvaniji u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: MN Press

Srbija je doživjela ubedljiv poraz u Litvaniji u veoma važnom meču u kvalifikacijama za Mundobasket - 97:78. Loša partija "orlova" na gostovanju, mnogo grešaka, previše promašaja za tri, u prvom poluvremenu je bilo samo 1/10. I uprkos svemu tome je srpski tim u jednom momentu prišao na šest razlike (64:58).

U tim momentima su izabranici Dušana Alimpijevića napravili par ključnih grešaka, da bi na početku poslednjeg kvartala sudije donele nekoliko kontroverznih odluka. Dosudili su faul na Luki Mitroviću iako je on udaren laktom u glavu. Izgubili su živce i selektor Alimpijević i on, a onda je Luka poludio kada mu je dosuđen faul u pokušaju da se postavi za faul u napadu, čak je nasrnuo na arbitra.

Na kraju Litvanci dolaze do zaslužene pobjede, bili su bolji rival i zaslužili trijumf, što Srbiju ostavlja da u nedelju protiv Italije nađe način da dođe do pobjede i približi se plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Litvanija: Blaževič 8 (10sk), Normantas 23 (4/5 za tri, 6as), Radzevičijus 19 (4sk), Olisevičijus 6, Brazdejkis 16, Maldunas, Birutis 4 (4sk), Masijulis 3, Marčijunolis 4, Gedraitis 2, Sargijunas 4, Sirvidis 8

Srbija: Miletić, Momirov 3, Koprivica 8, Kovačević 2, Smailagić 24 (2/3 za tri9, Stefanović 14 (2/4 za tri), Đurišić 2, Avramović 11 (4/7 za dva, 1/9 za tri), Novak 2, Lučić, Barna 8, Mitrović 4

(MONDO)