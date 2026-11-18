Desingerica na snimanju Pinkovih zvezda dao svoj sud o drami Ražnatovićevih koja je obilježila proteklu nedelju

Izvor: YouTube/Amigshow

Veljko Ražnatović je prošle nedelje privukao pažnju javnosti objavom na Instagramu, u kojoj bijesno objašnjava da su zaposleni u vrtiću u Titelu, njegovom najmlađem sinu obukli kostim bubamare sa suknjicom.

Ražnatović je tražio odgovor od direktorke i zaposlenih, nakon čega je ispisao djecu iz vrtića i pokrenuo peticiju, a veliki dio javnosti je stao na njegovu stranu.

Mondo je sada na snimanju nove emisije Pinkovih zvezda, saznao šta o ovoj aferi misli i Desingerica.

Ovako izgleda sporni kostim:

"Ako mene pitaš, dijete je dete. Zato postoji određeni broj godina kada je neko punoljetan, kada odlučuje o svojim postupcima. Dijete ne može da zna. Ti ne možeš da kažeš 'dijete hoće', pa dijete ne može da zna. Dijete može da zna posle nekog određenog vremena. Odrasla osoba može da zna šta želi, šta ne želi, šta valja, šta ne valja. Što se mog stava tiče, djecu treba vaspitavati, a ne da tebi zrelom određuje šta hoće ili neće", rekao je Desingerica i nastavio:

"Suknja, pantalone... zna se šta je šta. Kad neko odraste znaće šta želi i imaće ovo ili ono opredjeljenje. Ti dijete treba da fokusiraš u skladu sa njegovim uzrastom i godinama. Što se mene tiče, vaspitačica treba da vaspitava dijete. Može da ga pita 'je'l te boli stomak', pa on kaže da li boli ili ne boli. Ona treba da radi svoj posao, bolje da vaspitava to dijete. Ja nemam ništa protiv, otvoren sam za sve i oko mene je svašta, ali mislim da ne treba neko da forsira stvari. Svako treba da radi šta mu se radi i poštuje tuđu odluku, ali dijete treba vaspitavati. Usmjeravati ga. Kad odraste, znaće da li nešto želi ili ne želi. Ne možeš ti da zabraniš kad postane čovjek. Ali, sad je to, brate, beba. Šta on zna šta treba šta ne treba".

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