Veljko Ražnatović pokrenuo peticiju zbog skandala u vrtiću: Pobijesnio zbog suknje, za dan skupio 5.000 potpisa (Foto)

Veljko Ražnatović pokrenuo je peticiju nakon što je Bogdana u vrtiću zatekla njihovog sina Isaiju u suknji

Izvor: YouTube/screenshot/Meridian Sport TV

Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović, juče je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je snimio video u kojem otkriva da je njegova supruga, Bogdana Ražnatović, u vrtiću zatekla njihovog sina Isaiju u suknji.

Reakcije koje su uslijedile bile su burne, Veljka je podržao veliki broj stanovnika Titela i šire, a nakon reakcije i javnih ličnosti koje se slažu sa bokserom, na njegovom Instagramu je osvanuo i link ka peticiji u kojoj se traže odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Ovo je sporna suknja:

Veljko je na svom Instagram profilu podijelio peticiju pod nazivom “Tražimo odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama”, što je pokrenulo raspravu među roditeljima o odgovornosti i pravilima u državnim ustanovama.

U objavi na Instagram profilu,Ražnatović pozvao je građane da podrže njegovu inicijativu. On je napisao: “Molim vas, pomozite nam da se izborimo sa ovim zlom”, a potom podijelio link.

U tekstu na strani "peticije.online" stoji tekst koji prenosimo u cjelosti:

"U vrtiću u Titelu desilo se nešto što ne smijemo da prećutimo.

Djetetu, malom dječaku, obukli su kostim bubamare koji je zapravo bila ženska suknja. Crvena suknja.

Kada je porodica pitala zašto je to tako, iz vrtića su rekli da su svi kostimi slobodni za djecu i da dijete može da izabere kostim koji želi.

Kada su pitali da li vaspitač treba da objasni djetetu: "Ovo je za žensko, ovo je za muško", i da li se tako pravi razlika, odgovorili su da je po novom programu sve to u redu i da oni nemaju prava da prave takvu razliku, a da porodica, ako to ne želi, promjieni vrtić.

Posle je objavljena i slika te suknje, uz objašnjenje iz uprave vrtića da je to uniseks suknja za dječake i djevojčice.

Ne radi se samo o jednom dječaku. Radi se o svoj djeci. Ako je ovo danas dozvoljeno u Titelu, sutra može postati pravilo za svu djecu, u svakom vrtiću".

Pogledajte:

Izvor: https://www.peticije.online

Od postavljanja peticije do trenutke objave ovog teksta, peticiju je potpisala 5.661 osoba.

Izvor: https://www.peticije.online