Pjevačica Jelena Karleuša je danas obrazložila zašto je podržala Veljka Ražnatovića koji je odlučio da ispiše djecu iz vrtića nakon skandala sa suknjom, pa navela da je svojevremeno otvarao lažne profile

Izvor: Pink printscreen

Veljko Ražnatović nedavno je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio da je nezadovoljan zbog situacije u vrtiću u Titelu, gdje je njegov najmlađi sin Isaija bio obučen u kostim bubamare koji je imao suknjicu.

Veljko je smatrao da takav izbor kostima nije primjeren dječaku, a nakon razgovora sa zaposlenima je ispisao djecu iz vrtića.

Čitava situacija pokrenula je lavinu komentara, a posebno je odjeknula reakcija Jelene Karleuše, koja je, uprkos dugogodišnjim nesuglasicama sa porodicom Ražnatović, za Mondo izjavila da javno podržava Veljkov stav.

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Jelena je danas na snimanju emisije dodatno obrazložila svoj stav, a posebno je zanimljivo što se osvrnula i na ranije nesuglasice sa Veljkom, otkrivši da pamti sve što je, kako tvrdi, nekada pisao o njoj.

"Odmah da se svi razumijemo, ja sam uvijek na strani istine i pravde. Ja sam prvenstveno čovjek. Ja znam kakve je sve profile Veljko u prošlosti otvarao, šta je sve pisao protiv mene i o meni, pa je morala majka da tvrdi kako to nisu njegovi profili, da izvadi svoje dijete iz problema, ali to je meni negdje normalno. Ja nikada neću pogaziti ono ljudsko i ono časno u meni, da kažem istinu i budem na strani ispravnog mišljenja", poručila je Jelena za Pink.

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(Pink, MONDO)