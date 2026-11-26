Poslanik Zoran Đajić izjavio je da bi Studentska lista i pokret u petak, 27. novembra, trebalo da objave ime predsjedničkog kandidata, navodeći da očekuje pobjedu u prvom krugu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Ime predsjedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, kaže za "Vreme" poslanik Zoran Đajić. Očekuje visoku izlaznost i pobjedu u prvom krugu.

Studentska lista i pokret bi u petak (27. novembra) trebalo da obznane ime kandidata za predsjedničke izbore 27. decembra, kaže poslanik Zoran Đajić.

Očekuje pobjedu u prvom krugu.

"Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobijedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dvije godine", kaže on.

Do sada se ime kandidata držalo u tajnosti, a u javnosti se najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i neka druga imena. Studentski pokret nije prethodnih dana odgovorio na upit o imenu kandidata i tome zašto se ono još ne saopštava.

Predsjednik Skupštine i v. d. predsjednika države Aleksandar Čupić raspisao je predsjedničke izbore za poslednju nedelju u godini.

"Građani su vidjeli da vrijedi izaći"

Đajić za "Vreme" dodaje da očekuje visoku izlaznost, kao i na parlamentarnim izborima.

"Jer građani su vidjeli da vrijedi izaći i da se svaki glas računa. A sa druge strane, svi koji su bili potkupljeni i primorani da izađu, sada će izaći iz zadovoljstva i niko ih neće tjerati."

Na pitanje kako očekuje da će se organizovati Srpska napredna stranka, on kaže: "Ne očekujem da će se organizovati."

Ovaj poslanik i inženjer geologije dodaje da su prvih dana rada Skupštine građani mogli da vide da SNS i "nije stranka" nego "organizovana grupa" koja je radila u "cilju sopstvenog bogaćenja i bogaćenja kriminalaca kojima su se okružili".