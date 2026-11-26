Ustavni sud razmatrao je danas na pripremnoj sjednici predlog Vrhovnog javnog tužilaštva za zabranu rada "Pokreta Levijatan Srbija".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ustavni sud je danas održao pripremnu sjednicu radi razmatranja referata u predmetu koji je formiran po predlogu Vrhovnog javnog tužilaštva za zabranu rada udruženja "Pokret Levijatan Srbija".

U saopštenju Ustavnog suda je navedeno da je sud razmatrao određena činjenična i pravna pitanja, a naročito ona koja se vezuju za sadržinu i težinu konkretnih aktivnosti, mogućnost njihovog pripisivanja udruženju, zaštitu prava drugih i neophodnost mjere zabrane prema udruženju kao cjelini.

Prema Zakonu o Ustavnom sudu, javna rasprava na koju se pozivaju učesnici u postupku i stručna javnost je obavezna.

Učesnik u postupku je i osnivač i zakonski zastupnik udruženja Pavle Bihali koji se nalazi u pritvoru, prenosi agencija Tačno.

Bihali je uhapšen zbog sumnje da je u svojstvu odgovornog lica iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara, za koji iznos je nanijeta šteta budžetu Srbije i budžetu grada Beograda.