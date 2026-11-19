Voditeljka Pinka izgovorila sudbonosno da u četvrtak

Izvor: Instagram

Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, zaklela se na vječnu ljubav svom izabraniku, bokseru i biznismenu Milošu Stojanoviću zvanom Tigar.

Iako su mnogi očekivali gala proslavu, par se odlučio za intimno crkveno vjenčanje u krugu najbližih, organizovano u strogoj tajnosti usred radne sedmice.

Tajna ceremonija vjenčanja održana je u crkvi u Beogradu, a prisustvovali su isključivo članovi porodice, kumovi i najuži krug prijatelja.

„Jovana nije željela da vjenčanje u crkvi bude pompezno, jer smatra da je u pitanju jedan sveti i intimni čin, a s tim se slaže i njen partner Miloš. Jovana je blistala u skupocjenoj vjenčanici i, vjerujte, nije skidala osmijeh s lica! Vidi se da nikada nije bila srećnija i zaljubljenija u svom životu“, rekao je izvor.

(Pink, MONDO)