Planirana sanacija odnosi se na dionicu od raskrsnice u Ulici Boška Rašovića do kružnog toka kod planinskog centra Kolašin 1450.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ministarstvo turizma predložilo je Vladi hitnu sanaciju najkritičnijih djelova puta koji od Kolašina vodi do skijališta Kolašin 1450 i Kolašin 1600, upozoravajući da oštećenja kolovoza predstavljaju rizik za bezbjednost saobraćaja i mogu ugroziti pripremu predstojeće zimske turističke sezone, prenosi Dan.

U informaciji dostavljenoj Vladi ukazano je na ozbiljno stanje saobraćajnice koja predstavlja jednu od ključnih veza sa važnim zimskim turističkim centrom u Crnoj Gori. Zbog toga iz resora turizma smatraju da je neophodno reagovati prije početka zimske sezone.

Planirana sanacija odnosi se na dionicu od raskrsnice u Ulici Boška Rašovića do kružnog toka kod planinskog centra Kolašin 1450.

Kao jedan od razloga dodatnog opterećenja puta navodi se stavljanje u funkciju novog tunela „Klisura“, nakon čega je, kako ističu iz Ministarstva, povećan značaj ove saobraćajnice.

"Nedostatak adekvatnog održavanja puta i brojna oštećenja na kolovozu otežavaju bezbjedan pristup skijalištima, ugrožavajući sigurnost putnika i remeteći normalan protok saobraćaja" navedeno je u informaciji.

Iz Ministarstva ocjenjuju da je potrebno sanirati najugroženije tačke kako bi se poboljšali uslovi za odvijanje saobraćaja tokom zimskih mjeseci.

"Sanacijom najugroženijih djelova ublažila bi se postojeća oštećenja, povećala sigurnost i bezbjednost korisnika, omogućili bolji uslovi za zimski saobraćaj i sigurniji pristup skijalištima" poručili su iz Ministarstva.