Prema navodima optužnice, Gaši je 27. maja 2026. godine, oko 00.35 časova, u naselju Kodre u Ulcinju, nakon verbalnog sukoba sa nevjenčanom suprugom, D.N., izazvao požar u stanu koji su iznajmljivali.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Baškima Gašija (46), državljanina Kosova, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo na svirep način, prenosi CdM.

Prema navodima optužnice, Gaši je 27. maja 2026. godine, oko 00.35 časova, u naselju Kodre u Ulcinju, nakon verbalnog sukoba sa nevjenčanom suprugom, D.N., izazvao požar u stanu koji su iznajmljivali.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, okrivljeni je, prema optužnim navodima, prosuo benzin u stanu, a potom ga zapalio. Vatra je zahvatila unutrašnjost prostorije i tijelo oštećene, koja je zadobila teške opekotine.

Od zadobijenih povreda i trovanja ugljen-monoksidom žena je preminula na licu mjesta.

Optužnica je podignuta 17. novembra 2026. godine i dostavljena Višem sudu u Podgorici na kontrolu i potvrđivanje.

O eventualnoj krivičnoj odgovornosti okrivljenog odlučivaće sud.