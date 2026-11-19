Naredno ročište zakazano je za 27. novembar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Aleksandar Keković zatražio je na današnjem ročištu pred Višim sudom u Podgorici da se kao svjedoci saslušaju direktor Uprave policije Lazar Šćepanović i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, tvrdeći da su u javnosti iznijeli neistinite informacije o njemu, prenosi Pobjeda.

Keković je kazao da su, kako tvrdi, njihove izjave dovele u zabludu javnost, policiju, tužilaštvo, ali i nadležne organe Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Na moje ime i prezime su obmanuli javnost, policiju, Tužilaštvo i organe Ujedinjenih Arapskih Emirata. Godinu i po dana ne mogu da dođem do papira povodom moje deportacije, sva prava su mi prekršena“, istakao je Keković.

On je u maju prošle godine izručen Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zajedno sa Ivanom Delićem, a crnogorski organi potraživali su ih zbog više krivičnih djela.

Njegov zahtjev iznesen je tokom nastavka suđenja nekadašnjem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću i ostalim optuženima, koji se terete za stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Tužilac Jovan Vukotić usprotivio se predlogu Kekovića, ocijenivši da je potpuno bespredmetan.

„Nevin ležim godinu i sedam mjeseci. Tužilac je prevršio svaku mjeru“, kazao je Keković.

Tokom ročišta, pred tročlanim vijećem kojim predsjedava sudija Simo Rašović, saslušani su i svjedoci povodom paljenja skupocjenog automobila početkom januara 2020. godine.

Zume Rama, koji je u vrijeme događaja bio maloljetan, negirao je da je zapalio vozilo, navodeći da se većine okolnosti i ne sjeća, prenosi Pobjeda.

Prema njegovim riječima, zajedno sa Orhanom Curolijem, koji je ranije svjedočio u ovom postupku, otišao je na benzinsku pumpu kako bi kupili benzin, cigarete i sok.

Rama je potom iznio tvrdnje o postupanju policijskih službenika nakon njihovog privođenja.

„Poslije toga došao je inspektor Dado i još jedan kolega koji su nas poveli u policiju. Izbili su nas tamo elektro-šokom. Pa nam je ponudio pet eura da priznamo da smo zapalili auto. Ja sam ih prihvatio iz straha“, ispričao je svjedok.

Dodao je da im je inspektor dao novac nakon što ih je, kako tvrdi, tukao elektrošokerom. Istakao je i da je benzin koji su kupili bio namijenjen za pokretanje agregata.

„Na lijevoj ruci, iznad lakta sam imao povredu od elektro-šoka, ali tu povredu niko nije smio da vidi“, naveo je Rama.

Na istom ročištu saslušan je i njegov otac Ševćet Demiri, koji je takođe iznio optužbe na račun inspektora Dalibora Ljekočevića, tvrdeći da je maltretirao njegovog sina u policijskoj stanici.

„Izbio ga je elektro-šokom, kao i Curolija. Dado (Ljekočević) mi je rekao da, ako dođem na sud, da će mi prijetiti spolja. Ali nisam se uplašio prijetnje“, kazao je Demiri.

Nakon toga, advokat Marko Radović predložio je da se Ljekočević sasluša kao svjedok u ovom postupku, čemu se tužilac Vukotić usprotivio.

Svjedočio je i Slavko Darmanović, koji je naveo da nije vidio ko je postavio bombu ispred lokala „Štrudla“.

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo tereti nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Dejana Kneževića i bivšeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića da su pripadnicima kriminalnih struktura odavali povjerljive bezbjednosne informacije, prenosi Pobjeda.

Osim Božovića i Kneževića, optužnicom su obuhvaćeni Radoje Zvicer, Petar Lazović, Miloš Mišurović, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović, Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Pojedini optuženi, među kojima su Zvicer, Milović, Stamatović, Bugarin, Ojdanić, Božović, Mišurović, Zindović, Lazović i Popović, terete se i za šverc 5,1 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Naredno ročište zakazano je za 27. novembar.