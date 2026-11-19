Policija u Podgorici uhapsila je P.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, nakon što je, prema sumnjama istražitelja, fizički napao suprugu i uputio joj prijetnje i uvrede.

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Postupajući po prijavi porodičnog nasilja, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzeli su hitne mjere kako bi spriječili dalje nasilje i moguće teže posljedice.

Tokom pretresa stana koji koristi osumnjičeni, policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli dva pištolja, pripadajuće okvire i 24 komada municije.

Prema navodima Uprave policije, sumnja se da je P.K. supruzi prijetio i vrijeđao je, nakon čega ju je fizički napao.

Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, osumnjičeni je lišen slobode.

Iz Uprave policije saopštili su da će u vezi sa oduzetim oružjem biti pokrenut odgovarajući upravni postupak, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji, kako bi se donijela odluka o njegovom trajnom oduzimanju.