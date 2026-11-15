"Ona je radnica u njegovoj firmi i pravi bureke": Jovana Jeremić žestoko udarila na bivšeg i njegovu vjerenicu

Nakon što je Dragan Stanković vjerio novu djevojku, Jovana Jeremić je poručila da brani svoj ugled i ne želi zloupotrebu svog imena.

Izvor: Printscreen/Novo jutro/Instagram printscreen

Nakon što je njen bivši partner Dragan Stanković na proslavi svog 50. rođendana, prije par mjeseci vjerio novu izabranicu Aleksandru, voditeljka Jovana Jeremić oglasila se oštrom porukom u kojoj nije štedjela riječi. Iako je paru poželjela lijepu svadbu i potomstvo, Jovana je otkrila da je njegova nova vjerenica zapravo radnica iz njegove pekare koja godinama pravi bureke, te poručila da je krajnje vrijeme da prestanu da koriste njeno ime za medijsku promociju.

Ovako su nekada izgledali Jovana i Dragan:

Tom prilikom je nedavno iznijela i šokantne tvrdnje da se Stanković već duže vrijeme nalazi u dugovima, jasno stavljajući do znanja da će se svako ko pokuša da zloupotrebi njen ugled i karijeru provesti kao bos po trnju.

"Cijenim da je uspio ovog puta. Djevojka je cvijet iz njegove bašte, ona je radnica u njegovoj firmi, pravi bureke godinama i sada će moći zajednički da rade na poboljšanju proizvodnje i prodaje hleba kako bi što prije vratio dugove u kojima se nalazi već duže vrijeme."

Pogledajte fotografije Jovane i Tigra:

"Što se mene tiče, ja sam iz tog odnosa izašla baš odavno u onom momentu kada to više nije išlo uz moj ugled, renome i status i nije u redu ni prema mom budućem suprugu Milošu Stojanoviću Tigru, koji je svjetski čovjek sa imenom i prezimenom, kao i pedigreom, da moja glava više visi sa njegovom. Dovoljno sam ga proslavila. Niko pre našeg odnosa nije znao za njega, mnogo je gratis dobio, sada pustite i mene da živim i budem srećna kad već jesam privatno. Znam da algoritmi kažu da je kliktabilnost veća i jedina sa mojim imenom i prezimenom, videla sam istraživanja da ja vučem 80 posto naslova, ali meni više publicitet sa njim ništa ne znači, osim što njemu ugrožava odnos sa sadašnjom vjerenicom i ni prema njoj nije lijepo. Ja im želim lijepu svadbu i dvoje djece. Od srca. Baš kao i sebi. Iskreno i od srca", rekla je nedavno Jovana Jeremić povodom vjeridbe Dragana Stankovića.

"To mu je moj poklon za svadbu"

Na pitanje da li ju je iznenadila odluka da je Dragan vjerio djevojku posle tri mjeseca veze, kaže:

"Ne želim to da uopšte komentarišem bilo šta što je on uradio. On čovjek ima pravo, živi svoj život stvarno i želim od srca stvarno sve najbolje. Ja samo branim sebe i svoju teritoriju. Ja sam žena mafijaš. Ko meni uđe u moju teritoriju, taj će se provesti kao bos po trnju. Nisam ja uzela da pravim kiflice i da prodajem u pekari, nego je neko uzeo i ušao je u moj medijski reon i prostor na način tako što je poznat po tome da je bivši partner Jovane Jeremić i to ne bi bilo ni sporno uopšte u celoj priči. Meni je drago, prosto da ja nisam vidjela da moja glava neprekidno visi non-stop u medijima i meni je to dozlogrdilo. Potpuno je normalno da čovjeku svakom ne prija takva vrsta popularnosti ako ne želi da u novinama izlazi sa nekom osobom. Ako je već neko postao poznat preko toga što je bivši dečko Jovane Jeremić, onda neka to sada iskoristi na najbolji mogući način. Ja sam rekla u saopštenju i neću više na to da se vraćam, da ja tu titulu i funkciju dodeljujem gratis kao poklon, kao poklon i za proslavu, kao poklon i za predstojeću svadbu kojoj se radujem i želim od srca i lijepu svadbu i dvoje dece. Evo mi godinu dana više nismo zajedno, potpuno druge živote vodimo."

"Meni se život raspadao u ovo doba prošle godine. Ja reč nisam izustila. Sada želim da kažem: “Ko me bude dirao na bilo koji način, osetim li da me neko dira, da me podstrekuje, da me izaziva, da mi tjera inat, da hoće da zloupotrebi 21 godinu rada u medijima, provešće se, najbliže rečeno, kao bos po trnju. Nikom više neću ćutati. Vreme svođenja računa je došlo. Ko me dira, imaće obračun sa mnom. Ko je okej prema meni, ja ću biti tri puta prema toj osobi. Nikada neću više dati nikome da me iskoristi, niti da zloupotrebi moje ime i prezime. Uvijek sam i argumentovano govorila i vodila računa šta pričam i prema svakome se trudila da budem čovjek, ali stvarno je dosta jahanja po imenu i prezimenu Jovane Jeremić. I Kurtu i Murtu sam proslavila u životu. Znači, nije me iskoristio samo neko ko se nije očešao od mene, ali zato što nema uspeha dok ja ne pospem moju zvjezdanu prašinu. Svako nek ide svojim putem. Ja nikome ne branim ništa. Neko je profitirao više, neko je manje. Samo da mene više niko prosto ne zloupotrebljava, niti ću to da dozvolim i zbog moje sadašnje situacije u kojoj sam srećna. A neću ni dozvoliti da se iznose lažne informacije, da se bilduju neke stvari koje ne postoje."

"Ja sam ćutala godinu i nešto dana"

S obzirom na to da se navodi da je Dragan za proslavu 50. rođendana potrošio 150.000 eura, a Jovana je u saopštenju otkrila i da on ima i dugove. Ipak, o tome nije željela da detaljiše.

"Neću ništa da komentarišem ništa za njega jer to ne bi bilo lijepo sa moje strane, ali ja sve što sam imala rekla sam u saopštenju. Važno mi je da se ovo shvati ispravno. Hvala što ste prenijeli sve što sam rekla i što nije shvaćeno kao neka vrsta da je meni nešto krivo. Nema za čim da mi bude krivo i želim odmah to da kažem. Ja sam se našla u jednoj situaciji u kojoj što god odreagujem neće biti dobro po mene. Ja sam mnogo dugo ćutala. Ja sam ćutala godinu i nešto dana i kojekakve bezobrazne situacije puštala. I ne interesuje me kako će ko da komentariše te moje postupke. Branim sebe, branim svoju karijeru, branim svoje ime i prezime. I branim ono što sam ja izgradila, što mi niko nije poklonio, a neko se jeste okoristio o moje ime i prezime. Ne želim da pričam o dugovima njegovim. O tome imaju drugi ljudi da se bave. Ne želim da pričam o njegovom životu. Pričam samo o sebi i branim isključivo svoje."

Izvor: Blic / MONDO