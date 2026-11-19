Na istorijskom sastanku u Kini, Tramp, Si i Putin razgovaraju o globalnim pitanjima, uključujući nuklearno oružje i sukob u Ukrajini.

Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp, kineski predsjednik Si Đinping i ruski predsjednik Vladimir Putin završili su istorijski trilateralni sastanak u kineskom Šendženu, na marginama samita APEK-a. Susret trojice lidera privukao je toliku pažnju da je zasjenio sam samit.

Razgovori su završeni oko 17.50 po lokalnom vremenu. Samo sedam minuta kasnije, u 17.57, Trampova kolona vozila krenula je prema aerodromu.

Tramp je u uvodnom obraćanju poručio da ovaj „istorijski samit“ pruža SAD-u, Kini i Rusiji priliku da „pronađu nove mogućnosti i pristupe“ rješavanju niza važnih međunarodnih pitanja.

Rekao je i da svi učesnici sastanka žele „da stvore bolju budućnost za sve nas“.

Prije sastanka, Tramp i Si bili su na ručku bez Putina.

Prema ranijim najavama, jedna od glavnih tema bila je ograničavanje širenja nuklearnog oružja. Tramp je nakon odvojenih sastanaka sa Sijem i Putinom nagovijestio da bi mogli da razgovaraju i o ratu u Ukrajini, sukobu sa Iranom i ponovnom uspostavljanju protoka energenata kroz Ormuski moreuz.

Kritičari strahuju da bi susret mogao da označi povratak diplomatiji velikih sila, kakva je obilježila period završetka Drugog svjetskog rata, kada su najmoćnije države donosile odluke koje su uticale na sudbinu manjih zemalja.

Kineska državna novinska agencija Sinhua objavila je pojedinosti ranijeg bilateralnog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga, održanog prije trilateralnog susreta sa Vladimirom Putinom.

Si je odnose Kine i SAD-a opisao kao „stabilne i usmjerene u pozitivnom smjeru“ i pozvao Trampa da osigura da „taj veliki brod uvijek plovi pravim smjerom“. Tramp je pohvalio kinesko gostoprimstvo i rekao da je njegovo prijateljstvo sa Sijem sve čvršće, prenosi Sinhua.

Kineski predsjednik pozvao je na širenje saradnje i smanjenje broja spornih pitanja. Naglasio je da se nesuglasice koje nije moguće riješiti moraju rješavati konstruktivno kako ne bi prerasle u ozbiljnije sukobe.

Si upozorio Trampa zbog Tajvana

Jedna od važnijih tema razgovora bio je Tajvan. Si je pozvao Trampa da „istraje u ispravnom postupanju kako bi se izbjegli veliki zastoji u kinesko-američkim odnosima“. Tramp je, prema Sinhui, potvrdio da SAD „ne podržavaju nezavisnost Tajvana“.

Dvojica predsjednika razgovarala su i o međunarodnoj bezbjednosti. Tramp je poručio da Kina i SAD moraju zajedno da predvode napore za očuvanje svjetskog mira i stabilnosti.

Govoreći o trgovinskim odnosima, Si je istakao da dvije zemlje moraju više da razgovaraju, uzmu u obzir međusobne interese i traže obostranu korist. Tramp je ocijenio da njihovi trgovinski i investicioni odnosi nastavljaju da jačaju.

Si: Vještačka inteligencija mora da ostane pod ljudskom kontrolom

Si je posebno istakao značaj saradnje u oblasti vještačke inteligencije. Poručio je da SAD i Kina, kao dvije vodeće sile u toj oblasti, moraju bolje da koordiniraju aktivnosti kako bi smanjile bezbjednosne rizike.

„Moramo osigurati da vještačka inteligencija u svakom trenutku ostane pod ljudskom kontrolom“, rekao je Si, prema izvještaju Sinhue.

Dvojica lidera dogovorila su se i da izrade akcioni plan za razvoj odnosa zasnovanih na strateškoj stabilnosti, poštovanju, pravednosti i uzajamnosti.

Tramp: Danas ispisujemo istoriju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na trilateralnom sastanku sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da njih trojica „zaista ispisuju istoriju“.

„Nas trojica imamo mnogo toga da raspravimo, a već smo mnogo toga razgovarali kao predsjednici tri najveće zemlje svijeta“, rekao je Tramp.

„Imamo posebnu odgovornost da održavamo otvoren dijalog, pun poštovanja i usmjeren na rezultate, o pitanjima koja ne utiču samo na naše građane nego i na cijelu planetu“, dodao je.

Tramp je kritikovao ranije svjetske lidere koji su izbjegavali razgovore sa državama sa kojima se nijesu slagali.

„Mi mislimo suprotno. Starim pristupom, koji se temeljio na odbijanju razgovora o problemima, nikada nije riješen nijedan problem“, poručio je američki predsjednik.

Putin: Rusija, SAD i Kina imaju zajedničke interese oko Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin u uvodnom obraćanju na trilateralnom sastanku sa Donaldom Trampom i Si Đinpingom istakao je „zajedničku odgovornost“ tri države za očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti.

„Kao pobjednice Drugog svjetskog rata, Kina, Rusija i SAD moraju da očuvaju i ojačaju sistem međunarodnog prava“, rekao je Putin.

Ruski predsjednik ustvrdio je da tri zemlje imaju „brojne zajedničke interese u rješavanju regionalnih sukoba, uključujući, naravno, sukob u Ukrajini“.

Dodao je da Rusija, SAD i Kina mogu „značajno da doprinesu jačanju mira i stabilnosti“.

Si Trampu i Putinu: Moramo da učimo iz istorije i zajedno rješavamo probleme

Kineski predsjednik Si Đinping poručio je na trilateralnom sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da tri zemlje moraju sarađivati u rješavanju globalnih problema.

„Moramo da učimo iz istorije. Teška vremena pokazuju ko je zaista spreman da preuzme odgovornost“, rekao je Si, prenosi Rojters.

Podsjetimo, prvi dan samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), održan u srijedu, 18. novembra, obilježili su pozivi na slobodnu trgovinu, oštri govori o geopolitici i dolazak ključnih svjetskih lidera uoči istorijskog trilateralnog susreta.

Si Đinping je lično na aerodromu u Šenženu dočekao američkog predsjednika Trampa, uz rukovanje i zagrljaj. Ovaj gest protumačen je kao pokušaj Pekinga da smanji tenzije uprkos nedavnim američkim ograničenjima na izvoz naprednih čipova Kini.

Prije početka svečanog prijema dobrodošlice, Si, Tramp i Putin sastali su se uživo, rukovali i kratko razgovarali.

Prije Trampovog dolaska, kineski predsjednik održao je odvojene razgovore sa Vladimirom Putinom, istakavši „nepoljuljane“ odnose dvije zemlje. Takođe se sastao sa kanadskim premijerom Markom Karnijem radi unapređenja ekonomskih veza, dok se na prijemu rukovao sa japanskom premijerkom, u jeku pojačanih tenzija oko Tajvana.

(MONDO)