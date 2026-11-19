Tim Marije Šerifović otkrio da li ćemo na dvadesetogodišnjicu od pobjede u Helsinkiju na bini Evrovizije ponovo gledati srpsku pjevačicu

Izvor: Youtube / Eurovision Song Contest

Javni servis Srbije još nije raspisao konkurs za predstavnika na Pjesmi Evrovizije, nakon čega su mediji prenijeli da postoji šansa da nas na ovom muzičkom takmičenju ponovo predstavlja Marija Šerifović, koja je odnijela pobjedu u Helsinkiju s numerom „Molitva“.

Takođe, pojavile su se tvrdnje da RTS smatra da bi angažovanje nekadašnje pobjednice na dvadesetogodišnjicu pobjede imalo izuzetnu simboliku i omogućilo direktan napad na vrh tabele, s obzirom na to da Srbija posljednjih godina ne ostvaruje priželjkivani uspjeh na ovom takmičenju.

Vidi opis "Predlog je stigao od urednika RTS-a": Oglasio se tim Marije Šerifović, evo da li ćemo je gledati na Evroviziji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 7 7 / 7

"Tamo se pojavljuju neka djeca"

Sama Marija Šerifović se u prethodnom periodu osvrnula na domaći izbor i evrovizijsko takmičenje, iznijevši jasan stav o profilu izvođača koji bi trebalo da predstavljaju zemlju:

„Ja ne bih imala problem da se prijavim. Najveći problem kada gledam PZE jeste to što se tamo pojavljuju neka djeca. Nemam ja ništa protiv djece, ali Evrovizija nije platforma da se rađaju nove male zvjezdice, Evrovizija je takmičenje, Evrovizija je trijumf, medalja.“

Tom prilikom uputila je i direktnu poruku rukovodstvu RTS-a i kolegama sa muzičke scene:

„Evrovizija je i veliki novac. Ja da se pitam, ovo je moja poruka za ljude na RTS-u – koncept Pjesme za Evroviziju treba da se promijeni. Uređivačka politika treba da bude potpuno drugačija i moje drage i cijenjene kolege treba malo da stave ego u džep i da, ako žele da ih za jednu noć vidi 200 miliona ljudi – ego spakuju u džep i da se takmiče, da drhte da li će dobiti 12 poena ili ne.“

Oglasio se PR tim: Nema ponude za takmičenje

Dok je odgovor PR službe RTS-a na medijske upite izostao, tim Marije Šerifović jasno je razjasnio o kakvim se razgovorima zapravo radilo:

„Marija nije dobila nikakvu ponudu, čak ni predlog od RTS-a da naredne godine predstavlja Srbiju na izboru za Pjesmu Evrovizije. Od urednika RTS-a stigao je predlog da se tokom naredne godine, kada će biti tačno 20 godina otkako je Marija s pjesmom ‘Molitva’ pobijedila na Evrosongu, uradi posebna revijalna emisija ili segment emisije kojim bi se obilježio ovaj jubilej. To je jedini predlog koji je došao od RTS-a i jedini predlog na koji je Marija pristala.“

Podsjetite se pobjedničkog nastupa Marije Šerifović:

Marija Šerifović Molitva Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest

(Kurir, MONDO)