Zdravko Čolić ima probleme da se konačno useli u novu nekretninu koju je papreno platio

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni pjevač Zdravko Čolić može da se pohvali da je tokom svoje više nego plodonosne karijere pametno ulagao svoj novac, te je kupovao i nekretnine. Međutim, jedna od njih zadaje mu već neko vrijeme ogromne glavobolje.

Naime, on je odavno kupio nekretninu na primorju, ali još od 2023. godine navodno čeka na useljenje u ovaj stan, što će se desiti najranije u proljeće iduće godine.

Nekretnina koju je Zdravko Čolić pazario nalazi se u sklopu luksuznog projekta sa pet zgrada i ukupno 150 stanova, smještenih na brdu iznad marine.

Sa ove lokacije u okolini Pule pruža se otvoren pogled na more, marinu, Verudelu i Fratarski otok.

U vrijeme kada je Čolić kupovao nekretninu, cijena po kvadratnom metru kretala se oko 5.500 eura.

"Čeka se građevinska dozvola"

Iz hrvatske agencije za nekretnine koja posreduje u prodaji ovih luksuznih stanova potvrdili su da se na završetak cijelog projekta mora još sačekati.

"Prve dvije zgrade već su skoro u potpunosti rasprodate, a u ponudi imamo još samo stanove od 50 kvadrata, koji se prodaju po cijeni od 5.800 eura po kvadratu. Oni se nalaze u prizemlju i trenutno imaju pogled kroz žbunje. Vlasnik čija je cijela ta parcela bila rekao je da će to iseći. A žbunje, odnosno krčenje zone koja još zaklanja pogled, tek je dio posla koji investitora čeka do proljeća 2027, kada se očekuje završetak prve dvije zgrade. Za preostale tri još uvijek je u toku pribavljanje građevinske dozvole. Paralelno s građevinskim radovima, s 'Hrvatskim šumama' se traži način za uređenje zelene padine ispod zgrade, a završetak svih pet zgrada očekuje se do 2028", oglasili su se nedavno oni, prenosio je "Kurir".

(Kurir.rs/MONDO)