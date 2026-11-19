Ističe i da će, nakon što dobije sudsko rješenje i upozna se sa njegovim obrazloženjem, izjaviti žalbu.

Izvor: YouTube/PerfectBiscuits

Nakon što je juče objavljeno da je advokatu Damiru Lekiću privremeno blokirana imovina u sedam crnogorskih gradova, on se oglasio reagovanjem u kojem odbacuje optužbe za pranje novca i tvrdi da je postupanje policije, Specijalnog državnog tužilaštva i Višeg suda nezakonito i neosnovano, piše CdM.

Lekić navodi da je 90.000 eura, koliko je u avgustu pronađeno u njegovom vozilu na graničnom prelazu Dobrakovo, zakonito stečen novac njega i njegove porodice, te da posjeduje dokaze o njegovom porijeklu. Tvrdi i da je nadležnim organima dostavio obimnu dokumentaciju kojom, kako ističe, dokazuje porijeklo novca kojim su sticane nekretnine obuhvaćene privremenom mjerom.

Ističe i da će, nakon što dobije sudsko rješenje i upozna se sa njegovim obrazloženjem, izjaviti žalbu.

Njegovo reagovanje prenosimo u cjelosti:

“Kao ugledni građanin Crne Gore, a koji potiče iz ugledne porodice, a u odnosu na kojeg se vrši nezapamćena i ničim izazvana hajka od strane nadležnih državnih organa Crne Gore i to prvenstveno policije, Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i Višeg suda u Podgorici, a koja je u cjelosti nezakonita i neosnovana, a radi zaštite ugleda i časti sebe i svoje porodice, imam potrebu da javnost Crne Gore, a u cilju pravilnog, tačnog, potpunog i istinitog informisanja, dostavim svoje reagovanje u kojem ću iznijeti sve činjenice, vezane za navode objavljene u Vašim medijima, a iz kojih se lako može zaključiti da je sve što ja kažem istina, a da je ovo što je iznijeto u Vašem tekstu jedna obična hajka koja je usmjerena protiv mene kroz potpuno neosnovan i nezakonito sprovedeni krivični postupak i finansijsku istragu.

Dana 13.08.2026. godine kod mene u vozilu na graničnom prelazu Dobrakovo pronađen je novčani iznos od 90.000, a koji nisam prijavio nadležnim državnim organima. Radi se o zakonito stečenom novcu mene i moje porodice, koji je prethodno uredno prijavljan nadležnim državnim organima i u odnosu na koji su uredno već izmirene sve zakonom propisane obaveze, a koji je služio za kupovinu određene nekretnine, a do koje kupovine nije došlo. Ovaj iznos tom prilikom nije prijavljen nadležnim državnim organima prilikom prenosa, jer se nije radilo o novostečenom novcu, već o ranije stečenom novcu, koji je kako sam već naveo, prethodno uredno prijavljen nadležnim državnim organima i u odnosu na koji su uredno već izmirene sve zakonom propisane obaveze.

Istine radi taj iznos je trebao da bude prijavljen nadležnim državnim organima i tu je moja greška i to je istina, ali to svakako to ne može da predstavlja radnju izvršenja krivičnog djela stavljenog mi na teret, niti to uopšte i jeste. Eventualno se može raditi o radnji izvršenja prekršaja za koji se u slučaju utvrđene krivice za taj prekršaj eventualno može izreći novčana kazna, a pronađeni novac se svakako po dostavljanju dokaza o njegovoj zakonitosti i porijeklu vraća, a svi dokazi o njegovoj zakonitosti i njegovom porijeklu naravno da postoje i dostavljeni su i Višem sudu u Podgorici i Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Na graničnom prelazu predmetne prilike bio sam rasterećen i odmah sam prisutnim policajcima rekao da mi dozvole da im prezentujem dokaze o zakonitom porijeklu novca, ali oni su mi rekli da to neće da mi dozvole i da je pozvano Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore koje je o svemu tome obaviješteno i koje se čeka da pristupi na licu mjesta, što me je iznenadilo, jer nisam vidio bilo koji osnov po kojem bi to državno tužilaštvo na bilo koji način moglo u konkretnom slučaju da zasnuje svoju nadležnost.

Nakon višesatnog čekanja na licu mjesta pristupili su i službenici Specijalnog policijskog odjeljenja Crne Gore kojima sam takođe rekao da mi dozvole da im prezentujem dokaze o zakonitom porijeklu pronađenog novca, ali ni oni to nisu htjeli da mi dozvole, što je takođe bilo i više nego neuobičajno i potpuno nezakonito, jer se ipak sporna situacija stvorila upravo zbog pronađenog novca i njegove zakonitosti i njegovog porijekla.

Zatim sam na graničnom prelazu dao obavještenje u svojstvu građanina u kojem sam sve što se tiče zakonitosti i porijekla tog novca iznio policijskim službenicima Specijalnog policijskog odjeljenja Crne Gore, a nakon čega sam, iako nema krivičnog djela, niti moje krivice za isto, ipak lišen slobode od strane državnog tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore.

Po dolasku u Podgoricu zajedno i u pratnju službenika Specijalnog policijskog odjeljenja Crne Gore izuzetno brzo sam sproveden na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore kod državnog tužioca, a gdje sam iznio odbranu u kojoj sam do detalja pojasnio porijeklo i zakonitost predmetnog novca, a u svojstvu građanina toga istog dana saslušani su i moji roditelji i druga lica, a u svojstvu svjedoka i lica koja su predmetne prilike bili sa mnom u vozilu i svi su potvrdili moju odbranu.

Državni tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage protiv mene zbog postojanja osnovane sumnje da sam izvršio krivično djelo pranje novca, a u kojoj naredbi je u njenom činjeničnom opisu naveo: … da sam držao novac u ukupnom iznosu od 90.000,00 € koji je pribavljen kriminalnom djelatnošću (ne navodeći koje i na koji način je vršena ista i kako je pribavljen novac), s obzirom da nisam imao dokaze o njegovom zakonitom porijeklu (što nije tačno, ponudio sam da prezentujem dokaze, ali mi to nije dozvoljeno), iz kojih razloga ga nisam prijavio prilikom prenosa iz Srbije u Crnu Goru … i to je to. To je činjenični opis.

Dakle, ni po naredbi donijetoj od strane Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, a kada se ima u vidu zakonska odredba Krivičnog zakonika Crne Gore koja definiše to krivično djelo, kao i važeća sudska praksa Viših sudova, nema ovog krivičnog djela. Dakle, nema krivičnog djela i postupak nikada nije trebao ni da bude pokrenut, ali ova nezakonita i potpuno neosnovana naredba je služila zapravo nečem drugom, a ne mom zakonitom krivičnom progonu.

Njen primaran cilj, a koji je potpuno nezakonit, nije bio, kako sam već rekao moj krivični progon, budući da je naredba potpuno nesnovana, već je donijeta sa jako perfidnom namjerom i samo je poslužila kao pravni osnov (jer bez nje ne se to ne bi moglo uraditi) da se protiv mene donese naredba o pokretanju finansijske istrage i da se u odnosu na mene primjeni ovaj tek donijeti i jako rigorozni Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom i to čak u odnosu na sve nepokretnosti upisane u katastar nepokretnosti na moje ime, a koje smo godinama ja i moja porodica zajedno sticali isključivo zakonitim sredstvima, za koja sredstva se dobro zna porijeklo, tvrdeći da smo sve te nepokretnosti ja i moja porodica kupovali od novca koji je pribavljen i stečen vršenjem kriminalne djelatnosti, pri tome, između ostalog, namjerno pogrešno predstavljajući i moje zakonite neto prihode evidentirane kod Poreske uprave Crne Gore ukazujuću na navodnu ogromnu nesrazmjeru u odnosu na moju ostvarenu zakonitu neto zaradu i ukupnu vrijednost svih tih nepokretnosti, a zatim je u odnosu na sve ove nepokretnosti, koristeći ovu nezakonitu situaciju izazvanu namjerno i sa ciljem, državno tužilaštvo, opet potpuno nezakonito i neosnovano, protiv mene podnijelo i predlog za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja.

Dakle, po ovome sam ja ispao kriminalac koji kroz vršenje neke neodređene kriminalne djelatnost živi već duži vremenski period i zarađuje novac isključivo baveći se kriminalom a zatim taj prljavi novac koristim i za kupovinu svih ovih nepokretnosti, a na isti način kroz vršenje kriminalne djelatnosti žive i zarađuju i moji roditelji i to otac dugogodišnji pravnik, bivši advokat i notar, trenutno opet advokat i majka dugogodišnji ljekar, pedijatar neonatolog sub specijalista, a zatim i oni svoj prljavo zarađen novac koriste i za kupovinu tih nepokretnosti, jer smo ih sve zajedno kupovali.

Državni tužilac je što u formi obavještenja a što u formi iskaza saslušao sve prodavce predmetnih nekretnina iz ugovora o kupoprodaji i svaki ponaosob je potvrdio navode moje odbrane i sadržinu zaključenih ugovora o kupoprodaji a čija sadržina nije tajna.

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici mi je dostavio na izjašnjenje ovaj predlog Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore za određivanje privremene mjere protiv mene u odnosu na sve ove nepokretnosti, a povodom kojeg sam mu ja dostavio dva pisana izjašnjenje i podnesak sa prilozima sa preko sto strana i preko više od hiljadu strana u čak devet registratora iz kojih se vidi sticanje, kretanje, zakonitost i porijeklo mog novca kao i sticanje, kretanje, zakonitost i porijeklo novca mojih roditelja a što sam dostavio i Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, a kojim novcem su kupovane i ove nepokretnosti koje su obuhvaćene ovom privremenom mjerom, a od kojeg novca potiče i ovaj novčani iznos koji je pronađen kod mene na graničnom prelazu Dobrakovo, a iz kojih pisanih izjašnjenja, podneska i svih dokaza dostavljenih u prilog istih nesumnjivo proizilazi zakonitost i porijeklo novca kojima su kupovane predmetne nekretnine, kao i porijeklo i zakonitost novca pronađenog kod mene. Dakle, velika količina dokaza je dostavljena sudu i državnom tužiocu, a iz koje nedvosmisleno proizilazi zakonitost i porijeklo novca i to ne samo ova količina novca koji je pronađen kod mene i kojim su kupovane ove nekretnine, već čak i veća količina novca od toga.

Nakon što sam sudu i državnom tužiocu dostavio ova pisana izjašnjenja i podnesak sa ovolikom količinom dokaza iz kojih nesumnjivo proizilazi zakonitost i porijeklo predmetnog novca, a zašta mi je trebalo jako puno vremena i truda (jer nije bilo lako pribaviti sve od banaka i drugih državnih organa u zadatim rokovima), bio sam mogu slobodno reći potpuno rasterećen, a posebno pri činjenici jer sam od samog početka zapravo svjestan da je prosto došlo samo do običnog nesporazuma, budući da se ni ja ni moja porodica ne bavimo kriminalom, niti na taj način zarađumo, niti pribavljamo novac, što sam zasigurno dokazao dostavljanjem pomenute količine dokaza, ali to je trajalo sve do dana 18.11.2026. godine kada sam u medijima saznao da je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici zapravo protiv mene i pored dostavljanja ove velike količine dokaza iz kojih proizilazi zakonitost i porijeklo predmetnog novca ipak u potpunosti prihvatio predlog Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i u odnosu na sve predložene nepokretnosti je odredio privremenu mjeru uključujući čak i sjedište moje advokatske kancelarije, što me je i više nego zapanilo.

Dakle, i po sudiji za istragu smo ja i moj otac i moja majka kriminalci, te se bavimo kriminalom, te vršeći isti zarađujemo i pribavljamo novac, a zatim smo dijelom od te pribavljene kriminalne zarade kupili predmetne nekretnine, što samo za sebe dovoljno govori i ne treba povodom toga ništa više posebno komentarisati.

Nije samo ovo ponašanje sudije za istragu neobično, odnosno neosnovano i nezakonito već se ono ogleda i u tome da ja još uvijek nisam primio ovu odluku koja je objavljena u Vašim medijima, a u odnosu na koju ja pišem ovo reagovanje, a što se tiče određenih ranijih takođe nezakonitih odluka donijetih od strane sudije za istragu, a koje više nisu na pravnoj snazi jer su ukinute po mojim žalbama, iste nisu nikada dostavljene mojim braniocima, već samo meni, dok državni tužilac meni nikada nije dostavio Naredbu o pokretanju finansijske istrage donijete protiv mene, a mojim branioca pored te naredbe nije dostavio ni narednu o sprovođenju istrage, kao ni druge pisane akte, a takođe iako sam državnom tužiocu dostavio zahtjev za uvid i kopiranje spisa to mi još uvijek nije odobreno ni omogućeno.

Takođe sudija za istragu je protiv mene donio određeno rješenje koje je, blago rečeno, nezakonito, a koje uopšte nije dostavljao mojim braniocima, a koje više nije na pravnoj snazi, jer je ukinuto po mojoj žalbi, budući da se radi o donijetom rješenju koje shodno ZKP-u u jednom dijelu nikako nije moglo da bude donijeto budući da u tom zakoniku povodom takvog donošenja postoji izričita zabrana, dok je u drugom dijelu to rješenje donijeto iako iz sadržine spisa predmeta proizilazi da su radnje koje automatski gase pravni osnov za postojanje tog rješenja već preuzete, pa su samim tim prestali da postoje razlozi za donošenje tog rješenja u tom dijelu, a što je sve jako neuobičajno.

Konačno imao sam potrebu da o ovakvom ničim utemeljenom i zlonamjernom postupanju obavijestim javnost u Crnoj Gori, te da ukažem na nezakonito i na neosnovano postupanje suda, državnog tužilaštva i policije protiv mene, a koje traje ne baš od skoro, a koje je kulminiralo ovakim nezakonitim i neosnovanim postupanjem na moju štetu, kao i na štetu mojih roditelja, i posebno ističem da je novac pronađen kod mene predmetne prilike zakonit i dobro mu se zna porijeklo, kao i da je novac kojima su kupovane predmetne nepokretnosti takođe zakonit i dobro se zna i njemu porijeklo, a što znaju i sud i državno tužilaštvo, jer im je dostavljen ogroman broj dokaza (mada znaju to i da im se ne dostavi nijedan dokaz), a koje su oni očigledno (mislim tako, jer ja još nisam primio rješenje) bezrazložno, nezakonito i neosnovano odbacili, a po prijemu rješenja sudije za istragu i nakon upoznavanja sa navodima istaknutim u tom rješenju biće odmah izjavljena žalba, a u prilog koje će biti dostavljeno čak i još više drugih dokaza u prilog mojim tvrdnjama.

P.S. Ja, moj otac i moja majka smo ozbiljni kriminalci i ozbiljno peremo novac koji smo stekli i pribavili baveći se kriminalom, pa smo u cilju prikrivanja tragova kriminalne djelatnosti i prikrivanja i pranja tako zarađenog i pribavljenog novca, odlučili da sve nepokretnosti kupljene od takvog prljavog novca upišemo javno na moje ime, a kako bi čitav svijet to mogao da vidi. Još nešto. Ne moram posebno naglašavati da je ovo još jedan u nizu jako ružan način pritiska, ućutkivanja i obračuna sa advokatom koji u skladu sa zakonom, savjesno i revnosno samo radi svoj posao i brani i zastupa interese svojih klijenata u postupcima, a na kojeg nije moguće uticati, niti sa njim rukovoditi, po navici koju imaju ova lica koja ovo prema meni čine”.