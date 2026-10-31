"Slomiću svakoga ko mi stane na put": Jovana Jeremić napravila veliku promjenu, poslala brutalnu poruku (Foto)

Voditeljka Jovana Jeremić započela je izazov sa Body combat treningom, vjerujući da će postati ozbiljan borac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić riješila je da pomjeri sopstvene granice kada je reč o fizičkoj formi, pa je u svoju fitnes rutinu uvrstila potpuno novu disciplinu, naporan "Body combat" trening.

Ona se odmah nakon završenih vježbi oglasila na mrežama i objavila fotografiju iz sale u pripijenom ljubičastom kompletu, dok su u prvom planu bili njeni zategnuti, isklesani trbušnjaci.

Kako tvrdi, nova energija joj izuzetno prija i uvjerena je da bi uz redovan rad vrlo brzo postala opasan borac.

"Prvi trening Body combata-a. Karate, boks, kik boks, mai tai, capuera. Oslobađajući osjećaj. Za mene počinje nova era treninga. Ako budem istrajna, postajem ozbiljan borac spreman da uvijek odbranim sebe i slabijeg, a da obavezno slomim svaku pi*** na svom putu", napisala je Jovana Jeremić.

Podsjetimo, Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.

"Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvjela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme", rekla je Jovana Jeremić.