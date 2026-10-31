logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Slomiću svakoga ko mi stane na put": Jovana Jeremić napravila veliku promjenu, poslala brutalnu poruku (Foto)

"Slomiću svakoga ko mi stane na put": Jovana Jeremić napravila veliku promjenu, poslala brutalnu poruku (Foto)

Autor Ana Živančević
0

Voditeljka Jovana Jeremić započela je izazov sa Body combat treningom, vjerujući da će postati ozbiljan borac.

Jovana Jeremić napravila veliku promjenu, poslala brutalnu poruku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić riješila je da pomjeri sopstvene granice kada je reč o fizičkoj formi, pa je u svoju fitnes rutinu uvrstila potpuno novu disciplinu, naporan "Body combat" trening.

Ona se odmah nakon završenih vježbi oglasila na mrežama i objavila fotografiju iz sale u pripijenom ljubičastom kompletu, dok su u prvom planu bili njeni zategnuti, isklesani trbušnjaci. 

Kako tvrdi, nova energija joj izuzetno prija i uvjerena je da bi uz redovan rad vrlo brzo postala opasan borac.

"Prvi trening Body combata-a. Karate, boks, kik boks, mai tai, capuera. Oslobađajući osjećaj. Za mene počinje nova era treninga. Ako budem istrajna, postajem ozbiljan borac spreman da uvijek odbranim sebe i slabijeg, a da obavezno slomim svaku pi*** na svom putu", napisala je Jovana Jeremić.

Podsjetimo, Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.

"Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvjela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme", rekla je Jovana Jeremić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić trening

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ