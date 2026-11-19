Optužnicom su obuhvaćeni Dejan Rovčanin, Vojin Stupar, Duško Radenović, Radomir Osmajić i Vladimir Račić, kojem se sudi u odsustvu, budući da se nalazi u bjekstvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenje u predmetu šverca kokaina na školskom brodu „Jadran“ nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici, pred sudijom Zoranom Radovićem, prenosi Dan.

Optužnicom su obuhvaćeni Dejan Rovčanin, Vojin Stupar, Duško Radenović, Radomir Osmajić i Vladimir Račić, kojem se sudi u odsustvu, budući da se nalazi u bjekstvu.

Postupak je počeo iznova zbog promjene člana sudskog vijeća, a nakon nastavka dokaznog postupka sud je danas izveo kao dokaz dio kriptovane komunikacije sa aplikacije „SKY“.

Poruke su prikazivane na ekranima u Velikoj sudnici, dok ih je sudija Radović čitao naglas. Pritom nije iznosio imena osoba koje su, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), učestvovale u komunikaciji, već je navodio PIN kodove koji se dovode u vezu sa korisnicima aplikacije.

Među dokazima su bile tekstualne i audio-poruke, kao i fotografije. Prikazan je i snimak ekrana novinskog teksta o presudi izrečenoj Darku Šariću.

U nastavku suđenja predstavljeni su i djelovi komunikacije koja je danas izvedena kao dokaz:

-„Pre će uhapsiti Katnića no nas“

-„Brate znači biće ono vamo dobro za tebe“

-„I ovo će se riješiti sad u Crnu Goru. Lakše će ići brate kad padne ovaj“

-„Ne piše ništa za ostale, samo Šarke 15 godina“

-„Još si na interpolovoj?“

-„Samo da promijeni ono đubre izjavu“

-„Je li spreman onaj tvoj da ga tresne ako ne promijeni sve“

-„Ako može da dođe da ga namamimo na sastanak, da ga bacimi neđe, da ga niko ne pronađe“

-„I majku ću mu ubiti, kunem ti se“

-„Nemaju za nas ništa, još ako je drug pomogao. Samo još da izmisli da su ga oteli i mučili, da je morao nešto da izmisli“

-„Ne napisa ona novinarka ništa“

-„Pustili su Stupara na kauciju prekjuče“

-„Evo piše ovo za Stupara, a za mene da sam osuđivan i Darkov saradnik. Da li da pošaljem nekoga tamo da demantuje. Nikad nizašta nisam osuđivan“.

Prema navodima optužnice, Dejan Rovčanin i državljanin Srbije Vladimir Račić su tokom 2018. godine formirali kriminalnu organizaciju kojoj su, kako se sumnja, pristupili Vojin Stupar, podoficir Vojske Crne Gore Duško Radenović, Tivćanin Radomir Osmajić i stariji vodnik Miloš Kulić, kojem je tokom istrage dodijeljen status svjedoka saradnika, prenosi Dan.

Kako se navodi u optužnici, zadatak organizacije bio je da kokain sakrije na školskom brodu „Jadran“ i prebaci ga u Tursku. Prema planu opisanom u optužnici, za pošiljku kokaina trebalo je da budu plaćeni heroinom, koji bi na isti način bio prokrijumčaren prilikom povratka.

Tužilaštvo navodi da su Kulić i Radenović kokain, spakovan u rance, dovezli do školskog broda „Jadran“, nakon čega je Radenović, kako se osnovano sumnja, drogu sakrio u spavaoni, ispod svog kreveta, dok je dio smjestio u vojničke ormariće.

Kulić je tokom istrage, prema navodima optužnice, kazao da Radomir Osmajić nije znao da je droga unesena na brod.