Prema navodima Tužilaštva, on je prijetio članovima porodice i na taj način ugrozio njihovu bezbjednost.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću saopšteno je da je Ž.V. pravosnažno osuđen na godinu i šest mjeseci zatvora zbog počinjenog nasilja u porodici, prenosi CdM.

Prema navodima Tužilaštva, on je prijetio članovima porodice i na taj način ugrozio njihovu bezbjednost.

„Izrečene su mu mjere bezbjednosti zabrana približavanja oštećenim u trajanju od najmanje jedne godine i obavezno liječenje alkoholičara. Optuženi je prijetnjom da će napasti na život i tijelo članova svoje porodice, uz upotrebu sredstva podobnog da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, ugrozio njihovu sigurnost”, piše u saopštenju.