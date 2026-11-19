Iz SO Žabljak poručuju da je time stvoren neophodan pravni i administrativni okvir koji je omogućio državi da obezbijedi finansijsku podršku i pokrene konkursnu proceduru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opština Žabljak pokrenula je važan korak ka urbanističkoj i infrastrukturnoj transformaciji gradskog jezgra raspisivanjem konkursa za idejno arhitektonsko rješenje novog gradskog trga, podzemne garaže i pratećih sadržaja na prostoru nekadašnje kasarne. Iz Skupštine opštine Žabljak saopšteno je da je vrijednost ovog kapitalnog projekta 20 miliona eura, te da predstavlja rezultat saradnje lokalne samouprave i državnih institucija, prenosi CdM.

Kako su naveli, osnovu za realizaciju projekta postavila je upravo lokalna skupština, koja je većinom glasova usvojila odluku da se zemljište nekadašnje kasarne proglasi prostorom od opšteg interesa.

Iz SO Žabljak poručuju da je time stvoren neophodan pravni i administrativni okvir koji je omogućio državi da obezbijedi finansijsku podršku i pokrene konkursnu proceduru.

Dodaju da je odluka tokom pripreme više puta razmatrana i mijenjana kako bi se otklonile uočene nepravilnosti. Posebna pažnja posvećena je imovinskim odnosima, pa su pojedine privatne parcele koje su prvobitno bile obuhvaćene odlukom uklonjene nakon razmatranja nadležnih skupštinskih odbora.

Nakon što je lokalna samouprava završila svoj dio posla, naredne faze realizacije projekta u velikoj mjeri zavise od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu ministar Slaven Radunović.

Iz SO Žabljak ističu da ovo ministarstvo ima ključnu ulogu u sprovođenju konkursa, upravljanju državnom imovinom na prostoru nekadašnje kasarne i obezbjeđivanju uslova za korišćenje sredstava iz kapitalnog budžeta, u kojem je za projekat predviđeno 20 miliona eura. Važnu ulogu u realizaciji imaće i Ministarstvo javnih radova.

Planirano je da novi višenamjenski gradski trg postane prostor namijenjen različitim aktivnostima, koji će biti dostupan građanima i turistima tokom cijele godine, prenosi CdM.

Osim prostranog otvorenog trga i podzemne javne garaže, projektom su predviđeni i sadržaji za organizaciju kulturnih manifestacija, kongresa, pozorišnih predstava, bioskopskih projekcija i drugih društvenih događaja.

U planu je i prostor namijenjen edukaciji, kulturnim aktivnostima i radu, kao i informativno-turistički centar sa suvenirnicom, koji bi predstavljao centralno mjesto za informisanje posjetilaca o turističkoj ponudi Durmitora.

Poseban dio projekta činiće uređene zelene površine, parkovski segmenti i pješačke zone namijenjene odmoru i rekreaciji, osmišljene tako da se uklope u prepoznatljivi planinski ambijent Žabljaka.

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje već je otvoren, a pristigle radove ocjenjivaće stručni žiri sastavljen od arhitekata i predstavnika nadležnih ministarstava i Opštine Žabljak.

Iz lokalnog parlamenta izrazili su zahvalnost odbornicima koji su podržali odluku o proglašenju prostora nekadašnje kasarne za lokaciju od opšteg interesa, kao i Vladi Crne Gore i Ministarstvu na čijem je čelu Slaven Radunović zbog podrške projektu.

Poručili su da će Skupština opštine nastaviti da prati i podržava sve naredne faze realizacije, uz očekivanje da će novi trg i prateća infrastruktura značajno unaprijediti izgled grada i njegovu turističku ponudu.