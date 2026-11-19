Prelazak preko ovih putnih prelaza odvijaće se uz primjenu propisanih mjera bezbjednosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog radova na sanaciji odrona na dionici pruge između Danilovgrada i Ostroga, na relaciji Nikšić–Podgorica, doći će do privremenog isključenja napajanja kontaktne mreže, saopšteno je iz Željezničke infrastrukture Crne Gore, prenosi Dan.

Kako su pojasnili, usljed prekida napajanja, putni prelazi Kličevo (km 2+082) i Slap (km 26+429) privremeno će biti van automatskog režima rada. Polubranici će biti podignuti, dok svjetlosna i zvučna signalizacija neće funkcionisati.

Prelazak preko ovih putnih prelaza odvijaće se uz primjenu propisanih mjera bezbjednosti.

Iz Željezničke infrastrukture posebno su apelovali na vozače i ostale učesnike u drumskom saobraćaju da budu maksimalno oprezni prilikom prelaska pruge.

„Posebno upozoravamo sve učesnike u drumskom saobraćaju da prilikom prelaska preko navedenih putnih prelaza budu krajnje oprezni, da se prethodno uvjere da prelazak preko pruge mogu obaviti bezbjedno i da obavezno poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Apelujemo na vozače da prilagode kretanje i ne ugrožavaju svoju bezbjednost, kao ni bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

Privremeni režim rada na putnim prelazima ostaće na snazi do završetka radova i ponovnog uspostavljanja napajanja iz kontaktne mreže.