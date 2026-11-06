Šta će biti sa emisijom Jovane Jeremić? Voditeljka se oglasila i otkrila kako sada stoje stvari na Pinku

Voditeljka se obratila svojim pratiocima video-porukom na Instagramu.

Izvor: Printscreen

Nakon što je čelnik „Pinka“ Željko Mitrović saopštio javnosti da je podijelio masovne otkaze, počele su da se nižu spekulacije o novim voditeljima i suspendovanju, a sada se oglasila i Jovana Jeremić i nagovijestila šta će se dešavati sa njenom emisijom.

Jovana se obratila svojim pratiocima video-porukom na Instagramu po završetku treninga:

- A poslije fantastičnog treninga, gdje smo stabilno i snažno odradili svoje vježbe, istim tim intenzitetom i istom energijom, snažnom i stabilnom, pripremamo najgledanije jutro u Srbiji i regionu, i vikend dominaciju, jer će, kao i prošlog vikenda, svi gledati u nas. Svjesni toga, idemo u nove radne pobjede – poručila je ona u snimku.

Pogledajte 00:31 Jovana Jeremić progovorila o svojoj emisiji nakon vesti o otkazima na Pinku Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Masovni otkazi

Podjećanja radi, Željko Mitrović se nedavno oglasio i u svom obraćanju naveo da je podijelio masovne otkaze zaposlenima. Tom prilikom iznio je da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još:

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nijesu stigle do „zelene grane“. Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex – napisao je Željko na svom Instagram nalogu.

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