Dejan Dragijević i Srđan Janković dovedeni su u Viši sud u Negotinu, gdje počinje suđenje za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, sprovedeni su s lisicama na rukama u Viši sud u Negotinu, gdje danas počinje suđenje za zločin koji je potresao Srbiju.

Roditelji ubijene djevojčice, Ivana i Miloš Ilić, kako saznaje „Kurir“, nijesu se pojavili na današnjem glavnom pretresu, koji je otvoren za javnost.

Prema nezvaničnim informacijama „Kurira“, oni su na pripremnom ročištu, održanom iza zatvorenih vrata, tražili da i suđenje bude zatvoreno za javnost. Međutim, sud nije prihvatio njihov predlog, nakon čega su odlučili da ne prisustvuju ročištu.

U Višem sudu u Negotinu danas počinje glavni pretres u postupku protiv Dragijevića i Jankovića.

„Više od dvije i po godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora, slučaj koji je potresao Srbiju ulazi u novu fazu. Pred sudskim vijećem naći će se Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su optuženi da su 26. marta 2024. godine usmrtili djevojčicu, a potom sakrili njeno tijelo, koje do danas nije pronađeno“, navodi izvor „Kurira“.

Vidi opis Počinje suđenje za ubistvo Danke Ilić: Dragijević i Janković sa lisicama u sudu, roditelji djevojčice nisu došli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Optuženi će danas prvi put imati priliku da se javno izjasne o optužbama i, ukoliko žele, iznesu svoju odbranu.

U nastavku postupka biće pozvani oštećeni, odnosno roditelji Danke Ilić, kao i svjedoci i vještaci.

Podsjetimo, nakon završenog pripremnog ročišta, branioci optuženih – Živadin Bogdanović, koji zastupa Srđana Jankovića, i Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića – izjavili su da njihovi klijenti ostaju pri stavu da nijesu počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Branioci optuženih posebno su ukazali na rezultate DNK vještačenja, tvrdeći da nijedan od analiziranih bioloških tragova ne povezuje njihove klijente sa djevojčicom.

„To su forenzička vještačenja u vezi sa utvrđivanjem DNK profila i drugih bioloških tragova, tačno je da nema materijalnih dokaza“, naveli su branioci.

Kako su tada objasnili, analizirano je više od 500 uzoraka, ali, prema njihovim tvrdnjama, nijedan nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

„Nijedan materijalni dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku, da su na bilo koji način bili u kontaktu, da je Danka bila u vozilu javnog komunalnog preduzeća. Čak nema nikakvih dokaza ni na njihovoj garderobi, privatnim stvarima, privatnim automobilima“, istakli su advokati.

S druge strane, Više javno tužilaštvo u Zaječaru ostalo je pri podignutoj optužnici, kojom se Dragijević i Janković terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, a za obojicu je predložena kazna doživotnog zatvora.

Roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, prisustvovali su i pripremnom ročištu, kada su se prvi put u sudnici našli oči u oči sa dvojicom optuženih. Ipak, nakon izlaska iz suda nijesu željeli da razgovaraju sa novinarima, već su se kratko i bez komentara udaljili.

Prema navodima optužnice, Dragijević i Janković su kobnog dana, dok su se nalazili u službenom vozilu JKP „Vodovod“, udarili djevojčicu, potom je unijeli u automobil i usmrtili. Njeno tijelo su, kako se navodi u optužnici, ostavili na deponiji, a kasnije ga premjestili na nepoznatu lokaciju.

Obojica su nakon hapšenja u policiji priznala zločin, ali su kasnije pred tužilaštvom promijenila iskaze i negirala umiješanost u nestanak i ubistvo djevojčice.

U međuvremenu, po nalogu Višeg tužilaštva u Nišu pokrenuta je istraga protiv policijskih službenika koji se sumnjiče da su u policijskoj stanici u Boru, tokom ispitivanja, zlostavljali i mučili Dragijevića i Jankovića, kao i da su nasmrt pretukli Dalibora Dragijevića, rođenog brata Dejana Dragijevića.

(Kurir/MONDO)