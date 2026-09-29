Već nekoliko dana drušvenim mrežama kruže oprečne informacije o prekidu prijateljskog i poslovnog odnosa između Karleuše i Zorana Birtaševića, u šta je navodno umiješan i Aleksandar Ševo.

Izvor: društvene mreže

Glavna tema u domaćim medijima u poslednjih nekoliko dana ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim, prijateljskim odnosima, pojedini mediji i društvene mreže bruje o tome da pop zvijezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Dodatnu sumnju su podgrijali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala, gdje su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pjevačicinog automobila na kom se vidi kako on vozi Jelenu.

Evo kako on izgleda:

Vidi opis JK i zgodni maneken uživaju sami na gliseru: Isplivali vreli kadrovi, Karleuša se sunča, a on bez majice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera. Pjevačica je najprije to demantovala, a zatim istakla da njen privatni život nikog ne treba da zanima, osim ako ona sama ne bude željela da o tome govori.

Izbjegavao slikanje

Inače, pomenuti Aleksandar je Jelenu upoznao preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vrijeme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Aleksandar počeo da se viđa s pjevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja, navodi Kurir.

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primjer ljetos u Crnu Goru, gdje joj se Aleksandar uvijek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabilježio i Kurirov paparaco.

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbjegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija pretjerana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pjesmu "Balkan boj".

Pogledajte kadrove:

Proveli dan na gliseru

Karleuša i 25 godina mlađi maneken gotovo da se nisu odvajali jedan od drugoga tokom cijelog ljeta na izmaku, a jedan dan početkom avgusta proveli su zajedno sami na Savi krstareći gliserom.

Pogledajte:

Pogledajte 00:14 Jelena Karleuša i maneken uživaju Izvor: TikTok Izvor: TikTok

Sudeći po fotografijama do kojih su mediji došli, Jelena se tog dana baš opustila i sunčala na palubi, dok je njen zgodni bliski prijatelj upravljao gliserom, i to bez majice. Kako se može vidjeti na fotkama, Aleksandar je bio nasmijan i vrlo raspoložen dok ga je Jelena snimala, što ne treba da čudi budući na se*si prizor koji je imao ispred sebe.

Jelena Karleuša dečko brod

Izvor: društvene mreže

Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene dvije i po decenije. Zaposlen je u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi s ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

JK: "Samo smo prijatelji"

I sama Jelena je za Kurir naglasila da su ona i Aleksandar samo prijatelji i da nema govora o bilo kakvoj tajnoj vezi.

"Ja piletinu ne jedem, ja sam vegetarijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvijek bili mlađi i da ja volim mlađe, jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo" ne bih vam rekla. O meni se sve zna i ne mogu ništa da krijem, ali evo, svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj " rekla je JK, pa dodala:

"Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama. Muškarac mora da bude muškarac, a žena - žena. Kad se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... da ne koristim neku riječ " zaključila je pjevačica.

Vidi opis JK i zgodni maneken uživaju sami na gliseru: Isplivali vreli kadrovi, Karleuša se sunča, a on bez majice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir / MONDO)