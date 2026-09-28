Jelena Karleuša na svom profilu na Iksu poželjela je svojim pratiocima dobro jutro.

Izvor: YT kanal Pravo lice estrade

Jelena Karleuša samo dan nakon što se vratila iz Salcburga u kome je održala nastup, riješila je da spakuje kofere i opet otputuje van Srbije. U jeku priča da uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom, pjevačica je jutros otputovala u Milano.

Pogledajte fotografije Jelene i 25 godina mlađeg manekena:

Vidi opis Karleuša u jeku skandala napustila Srbiju: Oglasila se iz samog centra poznatog Evropskog grada (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

Pop zvijezda je svoje pratioce na društvenim mrežama pozdravila snimkom sa pogledom na čuvenu milansku katedralu Duomo.

Good morning from Milano pic.twitter.com/84fvRw8xz3 — Jelena Karleuša (@karlinbich)September 28, 2026

Kako saznajemo, Jelena će sa porodicom u Milanu provesti neko vrijeme, a sve kako bi bila uz ćerku Atinu, kojoj sledeće nedelje počinje nastava na prestižnoj akademiji gde je upisala menadžment o modi.

Podsjetimo, univerzitet koji je upisala Atina jedan je od najprestižnijih na svijetu kada je riječ o modnom menadžmentu.

Prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 eura, dok se za upis dodatno plaća 4.000 eura. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

Vidi opis Karleuša u jeku skandala napustila Srbiju: Oglasila se iz samog centra poznatog Evropskog grada (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cijenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 eura. Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.