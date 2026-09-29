General-potpukovnik Valerij Kondratjuk, bivši šef Spoljne obavještajne službe i Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, godinama je gradio veze između ukrajinskih specijalnih službi i američkih obavještajnih organa.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Nakon izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine, praktično je postao jedan od neformalnih kanala komunikacije između Kirila Budanova i Sjedinjenih Država.

U septembru 2025. godine, dok je Kirilo Budanov još uvijek predvodio GUR, Državni biro za istrage izvršio je pretres Kondratjukovog doma, potez koji se dovodi u vezu upravo sa ovim pitanjem: pretpostavkom da Bankova (naziv za kabinet Zelenskog) nije mogla da kontroliše te kontakte i da je zbog njih osjećala nelagodnost, piše Kurir.

Na pitanje o daljem kursu rata u Ukrajini u svijetlu izbora u Rusiji, gde je Putinova stranka ubjedljivo pobijedila, Kondratjuk podsjeća da Jedinstvena Rusija ima apsolutnu većinu, i da tamo ne postoji prava opozicija.

,,Postoji "sistemska" opozicija, KPRF, LDPR i "Pravedna Rusija", ali prema utvrđenim pravilima, oni ne kritikuju samog Putina, već samo određene odluke vlade. "Vansistemska" opozicija je ili u zatvoru ili u egzilu u inostranstvu. Takođe se mora uzeti u obzir uticaj propagande: mnogi ljudi žive pod informativnim "programiranjem" ruske televizije. Još jednu važnu demografsku grupu čine ljudi stariji od 45 godina koji su preživjeli šok raspada Sovjetskog Saveza", rekao je on.

Bivši ukrajinsko obavještajac naglašava da su nakon raspada SSSR-a ti ljudi počeli da povezuju oporavak i stabilnost sa samim Vladimirom Putinom.

,,Dakle, nije bilo iznenađenja, niti ih je moglo biti. Glavno pitanje nije šta se promijenilo u Rusiji nakon izbora, već buduća raspodjela funkcija u Državnoj dumi. Određene uticajne grupe, poput porodice Rotenberg, već su uključene u igru. Pokušaće da postave svoje ljude i zamijene druge. Zašto? Zato što je to borba za budžet, a budžet predstavlja direktnu (mada donekle nominalnu) raspodjelu sredstava po svim tim sektorima", rekao je on, i dodao:

U stvarnosti, upravo tu će se odvijati ta borba. Sami izbori su pokazali da je jedina snaga sposobna da danas promijeni Rusiju, bezbjednosni aparat, odnosno onaj dio sistema koji je najspremniji i najviše u dodiru sa realnošću. Upravo ti pojedinci moraju donijeti ključne odluke.

On je potom naveo jedan podatak za koji je rekao da je zanimljiv.

,,Da li znate koliko je pokušaja atentata na Hitlera izvedeno tokom Drugog svjetskog rata? Devetnaest. A da li znate koliko se Njemaca protivilo režimu, ili koliko ih je uhapšeno i ubijeno? Više od milion ljudi je uhapšeno, a preko 200.000 je ubijeno. Drugim riječima, Njemci su pružali otpor. U današnjoj Rusiji takve mogućnosti jednostavno ne postoje. Zašto? Zato što toliko mnogo ljudi zavisi od države", kazao je Kondratjuk.

Dodaje da nije riječ samo o zaposlenju u državnim preduzećima i vojno-industrijskom kompleksu, već i o isplatama porodicama poginulih i onima koji se trenutno bore.

On je govorio i o raznim "kremaljskim kulama", frakcijama oko Putina koje se bore za prevlast.

"Kremaljske kule" su se oduvijek nadmetale za resurse. Ali danas, kada je zemlja pod sankcijama, one su se ujedinile. Sada nije riječ o unutrašnjim sukobima, već o tome kako sve one mogu zajedno da opstanu i prežive. Istovremeno, raste uticaj onih koji su bliski Putinu, pojedinaca preko kojih se mogu rješavati pitanja i uticati na njegov stav. Ovaj najuži krug obuhvata Kabajevu, Putinove ćerke, porodicu Rotenberg i druge koji ostaju uz njega i u koje on ima povjerenja", dodao je on.

Kondratjuk dodaje i da nivo rizika za samog Putina stalno raste.

,,To nije samo zbog mogućnosti ukrajinskih dronova i zaštite njegovih rezidencija. Pogledajte koliko je bezbjednost pojačana oko njega. Na primjer, zaposlenima u Federalnoj službi bezbjednosti, analogu našeg Odeljenja državne bezbjednosti, potpuno su oduzeti mobilni telefoni. Više ne mogu slobodno da komuniciraju. Zabranjeno im je da napuštaju rezidencije koje čuvaju i da kontaktiraju svoje porodice. Bezbjednosne mjere su pooštrene do maksimuma. Putin se zaista plaši, a ti strahovi su očigledno zasnovani na određenim signalima", kazao je bivši ukrajinski obavještajac.

On tvrdi i da Putin razumije da njegovo povjerenje u ishod nije zasnovano na pravoj strategiji.

,,Kao taktičar, on može biti prilično dobar: može da promijeni sliku, donese neočekivane odluke, napadne i natjera drugu stranu da oklijeva nakon lokalnih uspjeha. Ali u velikoj strategiji, izgubiće. Putin je mislio da će za tri dana promijeniti vlast u Ukrajini, vratiti Janukoviča i nastaviti da se kreće ka novom ujedinjenju sa Bjelorusijom, a Zapad će to doživjeti kao svršen čin. Ono što se desilo nije bilo nimalo ono što je očekivao. Sada se njegova vjera zasniva na proročanstvima raznih staraca i uvjeravanjima: "Samo se držite, i sve će biti u redu." Bivši ministar odbrane ga je vodio na razna "magična" mjesta", kazao je Kondratjuk u intervjuu za Ukrajinsku pravdu.

Dodaje i da se Putin tokom službe u KGB-u nije isticao ničim posebnim.

,,Ni briljantnim organizacionim sposobnostima, ni operativnim ili obavještajnim uspjesima, ni psihološkom stabilnošću. Čekao je, posmatrao, sticao iskustvo i nikome nije dosađivao. Pod određenim uslovima, upravo je takva osoba mogla da se uzdigne, a posledice vidimo danas. Sjećam se jednog od poslednjih intervjua Borisa Njemcova, u kojem je ispričao kako je Putin izabran. Ruske elite su se zaverile da podrže nasljednika, nevidljivog čovjeka za koga su vjerovale da je potpuno pod kontrolom. I tako se sve dogodilo. Sada Putin pokušava da nadoknadi godine kada je bio niko i pod spoljnom kontrolom dokazujući suprotno", kazao je on.

